Cerignola, il Consultorio Familiare Diocesano attiva il proprio sportello telefonico

Il Consultorio Familiare Diocesano “Zelia e Luigi Martin” pone al servizio della comunità, in un periodo tanto difficile quanto delicato come questo, un importante sostegno volto ad alleviarne le difficoltà, pur operando da remoto. Nell’ambito del progetto #iosonoquietiascolto–sportello di ascolto professionale nel periodo di emergenza, nato sotto le ali protettive della Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana Onlus e della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, si è reso attivo uno sportello telefonico che possa assolvere quelle funzioni a cui, per le ovvie ragioni del periodo, non è possibile dar luogo con il contatto in prima persona.

«Il Consultorio Diocesano, che già esiste da ottobre del 2018, ha pensato di aprire uno sportello telefonico di supporto in questo periodo di emergenza – spiega il direttore della struttura, Mattea Belpiede – offrendo ascolto a chi ne avesse bisogno. Il Consultorio Diocesano svolge un’attività di supporto psicologico rivolta sia ai singoli, sia alle coppie, sia alle famiglie. In questo periodo abbiamo dovuto ridurre l’attività svolta di persona e abbiamo pensato a questo sportello, in modo da continuare a mantenere il contatto con la gente». La solitudine può essere a volte un nemico da non sottovalutare, il cui peso rischia di gravare su spalle già provate e quindi fragili. Ecco quindi il Consultorio Familiare Diocesano scendere in campo per fare la sua parte in questa difficile partita che tutti noi, ormai da qualche settimana, stiamo giocando e che solo restando uniti e rispettando le regole potremo vincere.

«Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto», sosteneva don Pino Puglisi, motto che Mattea Belpiede fa suo e al quale non possiamo che associarci.

I professionisti volontari del Consultorio sono disposti all’ascolto nelle seguenti fasce orarie:

Martedì e Giovedì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.30.

Il numero da contattare è il 347 733 40 33.

La riservatezza delle telefonate è garantita.