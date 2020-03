Sosteniamo la raccolta fondi del concittadino Angelo Labia per l’acquisto di macchinari contro il Coronavirus

In queste settimane segnate dall’emergenza Coronavirus, uno degli slogan più in voga risulta essere “distanti ma uniti”. Nel periodo così difficile come l’attuale, le iniziative di solidarietà servono a far bene all’intera comunità, alla quale sono richiesti piccoli o grandi sacrifici per superare questi momenti complicati. Un cittadino di Cerignola, Angelo Labia, insieme alla moglie ha acquistato un macchinario Mostcare, uno strumento importantissimo utilizzato in terapia intensiva per il monitoraggio della portata cardiaca e di altri parametri emodinamici, in procinto di arrivo all’ospedale “Tatarella” di Cerignola.

organizzato una raccolta fondi su https://www.gofundme.com/donazioni-per-ospedale-cerignola per l'ospedale di Cerignola. «Non vogliamo pubblicità, solo dare l'esempio per coinvolgere quante più persone a fare di più -spiega Labia-. Il tempo stringe, farsi trovare pronti per ogni evenienza è fondamentale». Il cuore dei cerignolani si è più volte dimostrato grande, è un altra occasione per confermare che quando la solidarietà chiama, la sensibilità coinvolge tutti.