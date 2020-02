Rifiuti, nel mirino pure il piano industriale Aqp

La Regione ha più volte tratteggiato la nuova strategia che mira a «internalizzare» la gestione del ciclo dei rifiuti, dopo il fallimento del modello voluto da Vendola: quello degli impianti «di bacino», realizzati e gestiti dai privati, con l’obiettivo di chiudere il ciclo del trattamento. Un ciclo che non si è chiuso perché gli impianti o non ci sono oppure non sono mai stati messi in funzione, con il risultato che i Comuni devono rivolgersi al mercato: la Puglia non ha – ad esempio – discariche di bacino, e deve portare i rifiuti urbani nelle discariche (private) per i rifiuti speciali, a costi evidentemente molto alti, per non parlare del trattamento meccanico-biologico per il quale la capacità disponibile non è sufficiente.