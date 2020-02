Servizi catering e banqueting all’IISS “Pavoncelli” di Cerignola

Elemento strategico della mission del Pavoncelli è l’investimento in capitale umano per aumentare la competitività globale e favorire l’occupazione. La formazione professionale diventa pertanto un fondamentale strumento di politica attiva del mercato del lavoro e rappresenta uno strumento basilare di lotta all’inoccupazione giovanile.

Agendo secondo questa direttrice il Pavoncelli ha adottato per i percorsi di alternanza scuola-lavoro dell’indirizzo ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA il modello “Scuola impresa”, in cui gli studenti seguono reali processi produttivi, dall’acquisto delle materie prime, al confezionamento, al servizio e alla presentazione dei prodotti. L’impresa didattica funziona quindi come una vera e propria azienda dove gli studenti non simulano, ma apprendono attraverso reali esperienze di lavoro.

Al fine di implementare e incrementare la “Scuola impresa” il Pavoncelli offre al territorio servizi specifici di ristorazione e accoglienza turistica, capaci di soddisfare le esigenze di quanti vogliono organizzare meeting e cerimonie. I servizi offerti sono distinti in catering, fornitura di food&beverage presso la sede richiesta, e bunqueting, che oltre alla ristorazione comprende la presentazione e organizzazione dell’evento presso la sede dell’istituto. Potranno essere richiesti servizi di coffe-break, brunch e lunch in soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze più particolari, abbinando l’arte del ricevere alla creazione di nuovi format culinari, prediligendo la cura dei sapori genuini e un servizio curato perché animato da chef, servitori di pietanze e barman.

L’iniiziativa è rivolta a tutti i soggetti pubblici e privati che vogliono sostenere l’organizzazione-scuola, ordinando i servizi offerti, il cui ricavato è destinato a coprire i soli costi di gestione.

Per informazioni:

Tel. uffici: 0885.421943

email: fgis01100p@istruzione.it