Donate mascherine (anche a malati oncologici), ventilatori polmonari e kit Cpap

La Cerignola solidale non si ferma e rilancia facendosi in quattro

La Cerignola solidale non si ferma neppure di fronte al Covid-19. Se Ceriflex ha infatti donato prima 2000 e poi ulteriori 1000 mascherine al Commissariato di P.S., per l’Ospedale si è mosso Angelo Labia con l’acquisto di un macchinario Mostcare, uno strumento importantissimo utilizzato in terapia intensiva per il monitoraggio della portata cardiaca e di altri parametri emodinamici. In più proprio Labia ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di ulteriore materiale.

Non è rimasta a guardare l’imprenditoria cerignolana, con Giusto Masiello, titolare della IPOSEA, azienda leader del comparto agroalimentare, che ha acquistato e donato al presidio cerignolano tre ulteriori ventilatori polmonari per l’unità di terapia intensiva. Inoltre, sempre Masiello, ha donato 20 kit Cpap (acronimo di Continuous Positive Airway Pressure, ventilazione meccanica a pressione positiva continua, ndr). Altri 10 invece sono stati donati dal Rotary Club di Cerignola.

Anche sul fronte dei malati oncologici non si resta a guardare. Chiara Castaldi, in accordo con Ceriflex e con il Commissariato di P.S., si occuperà della distribuzione di una buona dose di mascherine agli ambulatori medici, destinate ai malati oncologici. Questo per le città di Cerignola e di Stornara, dove stanno manifestandosi da alcuni giorni casi di Coronavirus.