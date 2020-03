Il professor Lopalco risponde alle domande più frequenti dei pugliesi sul Covid-19

Pillole video per spiegare che cosa è il Coronavirus e come ci si difende. L’iniziativa è della Presidenza della Regione Puglia che ha affidato al professor Pier Luigi Lopalco, responsabile Coordinamento emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, il compito di dare indicazioni e chiarimenti su come comportarsi e prevenire il contagio. Le domande alle quali risponde in video il prof Lopalco sono quelle più frequenti e quelle più importanti per riuscire a vincere insieme questa sfida.

I quesiti vanno da Che cosa è il coronavirus al Perché il contagio è rapido. E poi ancora Perché stare a casa, Cos’è il distanziamento sociale, Cosa è e quando si fa il tampone, Come si usano mascherine e guanti. Il prof. Lopalco chiarisce anche alcune questioni che hanno appassionato i social, e cioè ad esempio se l’asfalto e le superfici siano contagiosi oppure se facendo la spesa o mangiando ci si possa infettare. Il prof. Lopalco continuerà a realizzare anche nei prossimi giorni questi contributi video in modo da dare risposta a tutti i quesiti di maggiore interesse per la popolazione.

I primi dieci video sono disponibili sul sito della Regione Puglia, nella sezione dedicata al Coronavirus a questo indirizzo: http://www.regione.puglia.it/coronavirus-l-esperto-risponde