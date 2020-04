Coronavirus, a Cerignola 6 nuovi casi nelle ultime 48 ore. Si sale a 79 contagi

Sono 6 i casi nelle ultime 48 ore. Come da comunicazione della Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 16.00 della data odierna, dall’inizio dell’Emergenza Covid-19 risultano: casi positivi Cerignola 79 (di cui 14 deceduti), persone in quarantena 55.

«Gli ulteriori 6 nuovi casi positivi negli ultimi due giorni – si legge nella nota del COC – ci portano a rimarcare la necessità di rimanere a casa per combattere fattivamente il virus covid-19. Anche i dati della Regione Puglia evidenziano che la provincia di Foggia continua ad avere molti contagi. Le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale continueranno senza sosta a fare controlli sul territorio comunale per eventuali spostamenti non rientranti in quelli previsti dai DPCM emanati nei giorni scorsi, ma serve il buon senso di tutti».

I 6 casi sarebbero tuttavia non tutti riferibili alla giornata di oggi. Da fonti attendibili si apprende come siano suddivisi in 2 di ieri e 4 di oggi. Proprio nella giornata odierna a Cerignola ci sono il 50% dei casi provinciali (nel foggiano sono 8 i contagiati).