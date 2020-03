Didonna dona pasti caldi al Pronto Soccorso e alla Rianimazione del Tatarella

Non si ferma la macchina della solidarietà a Cerignola con il ristoratore Rosario Didonna che dalla giornata di ieri ha iniziato ad inviare pasti caldi – dalla focaccia ai primi – a medici e operatori dei reparti di Pronto Soccorso e Rianimazione del nosocomio cerignolano.

Un’iniziativa nata nel silenzio e con l’unico obiettivo di stare vicino a medici, infermieri e operatori sanitari che quotidianamente sono in trincea. «Loro stanno facendo tanto per tutti in questi giorni – spiega brevemente Didonna, titolare della Gastronomia Didonna e dell’Osteria U’Vulesce -. Mi pare giusto dire grazie, nel nostro piccolo, a chi non conosce più orari e lavora incessantemente per il bene di tutti».

Sono numerose le iniziative che in questi giorni privati e imprenditori stanno mettendo in campo per quella che è un’emergenza che riguarda davvero tutti. Fare rete è oggi più che mai importante e Didonna apre a collaborazioni e gioco di squadra. «La mia cucina è a disposizione. Se possiamo aiutare chi è in prima linea io e la mia famiglia ci siamo. Anzi, se ci sono produttori, chef, colleghi ristoratori che hanno voglia di mettersi in gioco la nostra cucina è aperta. In sicurezza lavoriamo e diamo una mano. Sono certo che tali iniziative, come già sta accadendo altrove, si moltiplicheranno».