Conte: «4,3 miliardi ai Comuni e 400 milioni per chi non può fare la spesa»

«Sappiamo che ci sono tante persone che soffrono, c’è chi addirittura ha difficoltà a comprare generi alimentari. Ho firmato Dpcm e giriamo 4,3 miliardi ai Comuni e aggiungiamo 400 milioni con ordinanza della Protezione civile con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari». Queste in sintesi le misure urgenti annunciate da Giuseppe Conte alle 19,30 di oggi in diretta nazionale.

«Nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari» il Presidente del Consiglio. Dunque si lavora affinché nessuno si senta abbandonato. Una risposta immediata alla popolazione, a chi non ha la possibilità di assolvere ai bisogni primari. «Siamo al lavoro per azzerare la burocrazia, stiamo facendo l’impossibile» ha proseguito Conte, che ha aggiunto: «sono allo studio un ventaglio di proposte che abbraccino, dopo l’emergenza sanitaria, quella economica e sociale. Non c’è una soluzione, ma un ventaglio di soluzioni, una serie di risposte».

«Noi stiamo lavorando per rendere fruibile il prima possibile l’erogazione dei 600 euro. Vogliamo anche allargare questa misura» ha spiegato il ministro dell’Economia Gualtieri.