Coronavirus a Cerignola, arriva l’ufficialità: 29 positivi ad oggi (di cui 5 deceduti). 135 in quarantena

Nella giornata di oggi la comunicazione ufficiale del C.O.C. circa i contagi nella città di Cerignola. «Il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 17.00 della data odierna – si legge -, dall’inizio dell’Emergenza Covid-19 risultano:

– Totale casi positivi Cerignola 29 (di cui 05 deceduti)

– Totale persone in quarantena 135.

Disinfestazione e pulizia strade – STASERA Questa sera 28 marzo dalle ore 21,00 sarà effettuata a cura degli agricoltori di Cerignola la disinfestazione stradale sull’intero territorio cittadino. Pertanto, tutta la cittadinanza è invitata a tenere balconi e finestre chiuse. Un grande ringraziamento a tutti gli agricoltori e alle loro associazioni di categoria che stanno garantendo gratuitamente questo importante servizio alla collettività

SOLIDARIETA’ SOCIALE Dopo il comunicato del C.O.C. di ieri molte aziende e cittadini si sono mobilitati per donare viveri ai cittadini più bisognosi. Un grande ringraziamento va, quindi, sia a tutti coloro che si stanno prodigando, con le loro donazioni, ad alleviare le altrui sofferenze e difficoltà economiche, sia a tutti i volontari che si stanno impegnando per consegnare beni ai più bisognosi e soprattutto portare aiuto ai cittadini anziani e soli.

Alcuni dati sull’attività del C.O.C. in ambito Solidarietà Sociale dall’inizio dell’Emergenza Covid-19

Persone assistite per fabbisogno alimentare 520

Servizio Trasporto Persona 15

Servizio Pronto Farmaco 35

Spesa a domicilio 27

Assistenza telefonica e telematica utenti Rdc/RED 50

Per le donazioni:

Aziende: contatti diretti con il C.O.C. (numero unico) per le formalità di consegna e fiscali Beni alimentari (di ogni genere) e non alimentari (detersivi, beni di consumo alla persona) Dispositivi di protezione (guanti, mascherine, copriviso artigianali, gel disinfettante, ecc.)

Privati: consegna dei beni direttamente presso la Caritas di Cerignola su Piano S. Rocco. Beni alimentari (di ogni genere) e non alimentari (detersivi, beni di consumo alla persona) Dispositivi di protezione (guanti, mascherine, copriviso artigianali, gel disinfettante, ecc.).

Scadenze di documenti rinviate

Con il D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo u.s. è stato disposto il rinvio delle scadenze di vari e importanti documenti, quali ad esempio la patente o la carta d’identità. Si allega prospetto con le nuove scadenze. Si precisa che il rinvio della scadenza per la carta d’identità non opera in caso di espatrio. Vedi Allegato

Servizio a Domicilio

Tutti i commercianti dei beni di prima necessità autorizzati all’apertura (Farmacie, Supermercati, Macellerie, Generi alimentari, Ristoranti, Pizzerie, Bar, Igiene per la casa, etc) possono comunicare al numero unico per l’emergenza, se le loro attività si sono organizzate per il servizio a domicilio.

Restiamo a casa

Pochi minuti fa il Presidente della Regione Emiliano ha comunicato gli ultimi dati ufficiali dei contagi da cui è emerso che la Provincia di Foggia ha avuto il maggior numero di casi positivi nelle ultime 24 ore: Foggia 30; Bari 25; Lecce 24; Brindisi 23; Taranto 15 e la Bat 4.

Ringraziamenti

Un sincero ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari, le Forze dell’Ordine la Polizia Locale e quanti lavorano per superare questa grave emergenza sanitaria. Si ringrazia, inoltre, tutto il mondo del Volontariato, instancabili forze del 3° Settore. Ringraziamenti a tutte le aziende e cittadini privati che con le loro donazioni contribuiscono notevolmente ad aiutare i cittadini in difficoltà.