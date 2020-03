582mila euro per Cerignola. Un sostegno alle famiglie per l’emergenza Coronavirus

Quasi 600mila euro per Cerignola come sostengono alle famiglie in difficoltà. Come annunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di ieri, sono stati stanziati i fondi destinati ai Comuni in sostegno alle famiglie in difficoltà economica a causa dell’epidemia Coronavirus.

400 milioni di euro: a tanto ammonta la cifra messa sul piatto dal Governo, denaro che costituisce un anticipo del piano complessivo da 4 miliardi di euro che verranno conferiti agli enti locali. Il calcolo di riparto dei fondi è stato effettuato tenendo conto della popolazione di ciascun Comune e la distanza tra il valore del reddito pro capite di ogni centro e il valore medio nazionale.

Una liquidità immediata che verrà tramutata in buoni spesa ed erogazioni alimentari a favore delle fasce sociali più bisognose in questo momento di crisi. La tempestiva erogazione dei fondi si è resa necessaria anche alla luce di alcuni episodi di malcontento e insofferenza che stavano sorgendo nel Mezzogiorno. Per i casi più gravi gli inquirenti sospettano che ci sia dietro la mano della criminalità organizzata.

FONDI PER CERIGNOLA E LA CAPITANATA

Ammonta a 5.451.487,72 euro la somma destinata alla Provincia di Foggia. Alla città di Cerignola verranno destinati 582.227,73 euro. Il centro ofantino è il comune che in Provincia beneficerà in maggior misura provvedimento, subito dopo Foggia città, destinataria di 1.142.227,50 euro. 502.608,69 euro andranno al comune di Manfredonia, 494.776,66 euro a San Severo mentre 289.141,94 euro sono stati stanziati per Lucera.