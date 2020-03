“CRI per te”, il servizio della Croce Rossa per la consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci

Coltiviamo la gentilezza, soprattutto in questo momento di allerta nazionale. Croce Rossa Italiana non si ferma. Dal supporto sanitario a quello psicologico fino a piccoli gesti concreti come la consegna della spesa e il ritiro dei farmaci per restare accanto, sempre, a chi è più vulnerabile. Per questo la Croce Rossa di Cerignola ha attivato CRI per te, il servizio per la consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci. Il servizio è attivabile tramite il numero verde nazionale 800 06 55 10.

Tuttavia visto l’elevatissimo numero di chiamate può talvolta essere difficile contattare il call center nazionale. Per essere ancora più vicino alla popolazione il Comitato di Cerignola affianca un numero diretto 329 1929584 per contattare la Sala Operativa Locale e richiedere il servizio (attivo nei seguenti giorni martedì dalle 16:00 alle 20:00, mercoledì mattina 9:00 alle 12:00, venerdì dalle 16:00 alle 20:00).

Il servizio è dedicato a:

Anziani (over 65)

Immunodepressi

Persone con fragilità

Persone in isolamento obbligato per tampone positivo

Se sei in difficoltà o conosci persone che lo sono non esitare a contattare il numero. Facendo appello al senso di responsabilità di ciascuno chiediamo di rivolgersi a questo servizio solo in caso di reale necessità.