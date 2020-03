Covid-19, oggi un nuovo caso a Cerignola, 33 in tutto. Restano 77 le persone in quarantena

Come da comunicazione della Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 17,00 della data odierna, dall’inizio dell’Emergenza Covid-19 risultano:

– Totale casi positivi Cerignola 33 (di cui 05 deceduti)

– Totale persone in quarantena 77.

SERVIZI A DOMICILIO Tutti i commercianti dei beni di prima necessità autorizzati all’apertura (Farmacie, Supermercati, Macellerie, Generi alimentari, Ristoranti, Pizzerie, Igiene per la casa, etc) possono comunicare al numero unico per l’emergenza, se le loro attività si sono organizzate per il servizio a domicilio.

Al momento hanno segnalato l’attivazione del servizio a domicilio i seguenti esercizi commerciali:

– La Frutteria & Gastronomia – Via Giovanni Falcone N.46

Effettuano consegna a domicilio con possibilità di pagamento con carte di credito anche da casa. Il numero da chiamare è il 3249904843 (Giuseppe).

– Macelleria SGP CARNI di Spedicato Giovanni & Leo – Vico III Costantinopoli, 10

Consegna a domicilio tel. 0885 600493

– L’Angolo della Frutta di Robucci Alessio – Largo San Rocco, 16 cell. 3481735826

– Despar di Mennuni Pietro – C.so A. Moro. 151 cell. 3480534085

SOLIDARIETA’ SOCIALE – Un aiuto per i bambini

Stanno pervenendo al C.O.C. numerose richieste di mamme singole o famiglie con bimbi che stanno avendo difficoltà economiche ad acquistare i beni necessari per i propri piccoli.

Per questo il C.O.C. invita aziende e privati a tener conto, per eventuali loro offerte, anche a donare latte in polvere per neonati, pannolini, prodotti per l’igiene dei bambini, omogeneizzati, pappe, ecc.

Per le donazioni:

Aziende: contatti diretti con il C.O.C. (numero unico) per le formalità di consegna e fiscali Beni alimentari (di ogni genere) e non alimentari (detersivi, beni di consumo alla persona) Dispositivi di protezione (guanti, mascherine, copriviso artigianali, gel disinfettante, ecc.)

Privati: consegna dei beni direttamente presso la Caritas di Cerignola su Piano S. Rocco. Beni alimentari (di ogni genere) e non alimentari (detersivi, beni di consumo alla persona) Dispositivi di protezione (guanti, mascherine, copriviso artigianali, gel disinfettante, ecc.)

Ringraziamenti Questa mattina a Palazzo di Città, consegna ufficiale all’Ospedale di Cerignola di n. 6.000 mascherine del tipo FPP2 alla presenza dei Commissari Straordinari dott. Umberto Postiglione e dott.ssa Adriana Sabato, dell’Amministratore della PRESS UNIT s.r.l. sig. Giovanni Di Sassonia, e il Delegato dell’ASL Foggia – Ospedale “G. Tatarella ” – Cerignola, dott. Franco Conte.