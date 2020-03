Proposta PD, un conto corrente comunale per l’emergenza

In un momento in cui tutti sono chiamati a contribuire a seconda delle proprie possibilità, un modo sicuro e trasparente per aiutare chi è in difficoltà può essere l’istituzione di un Conto Corrente Comunale per le donazioni in denaro. Attraverso un bonifico alla Tesoreria del Comune di Cerignola tramite banca o Conto Corrente Postale si potrebbe infatti dare un contributo, non importa di che entità, per tutti coloro che ne abbiano davvero bisogno.

Ciò andrebbe ad aggiungersi alle somme stanziate dal Governo col Decreto del 28 marzo 2020, somme che arriveranno tra pochi giorni nelle Casse Comunali e che saranno rendicontate, rese pubbliche e distribuite con i criteri stabiliti dal Decreto stesso.

L’istituzione di un Conto Corrente Comunale per l’emergenza coronavirus costituirebbe un formidabile strumento per affrontare la situazione che la nostra comunità si trova a vivere. Tale strumento non solo garantisce massima trasparenza, ma consente di dare una mano alle fasce più deboli della nostra comunità anche a chi non ha contatti con enti di beneficenza.

Cerignola sta mostrando tutta la generosità di cui è capace, e le donazioni che giungeranno saranno l’ulteriore conferma della naturale inclinazione alla solidarietà che è l’anima più autentica della nostra Città.