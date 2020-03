Sostegno a 1500 famiglie: Comune a lavoro per attribuire i fondi dell’emergenza Coronavirus

Stanziati, ma non ancora bonificati, 582mila euro per la città di Cerignola. Si tratta di denaro destinato alle famiglie – 1500 nuclei secondo una stima degli uffici comunali -, per spesa e dunque generi di prima necessità. Tali fondi provengono dal Governo centrale e saranno utilizzati dal comune appena saranno nelle disponibilità dell’ente.

Si lavora agli elenchi, ma sopratutto all’individuazione dei criteri per stilare la graduatoria dei beneficiari, che si andranno sicuramente ad aggiungere alle già individuate famiglie in situazione indigenza. Un lavoro che sarà svolto a braccetto con l’INPS, proprio per fotografare con più precisione le situazioni economiche dei singoli richiedenti.

In realtà gli uffici comunali stanno già offrendo supporto a chi è più in difficoltà, attraverso la Caritas, la Croce Rossa e altre associazioni. «Per questo voglio ringraziare – ha riferito il commissario Umberto Postiglione – privati e imprenditori che in questa fase si stanno dimostrando molto sensibili. Ho constatato che esiste in questa città una diffusa generosità». Sono stati infatti oltre 100 i pacchi-cibo consegnati ogni giorno.

Adesso, proprio a proposito dei 582mila euro, verrà creato un apposito avviso doppio, per le attività commerciali che vogliono candidarsi – accreditarsi dunque – ad essere punto di spesa e l’altro per quei nuclei familiari che intendono accedere all’aiuto economico. In più proprio oggi Regione Puglia ha stanziato altri 11,5 milioni di euro con simile capitolazione (non si conosce l’importo esatto per Cerignola, ndr) ed è stato potenziato il fondo destinato al Red, pari adesso a 36 milioni di euro.