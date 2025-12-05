A Borgo Tressanti un laboratorio teatrale per educare alla pace: Handalino e Antonio Mazzeo incontrano i più piccoli

Un pomeriggio dedicato alla non violenza, alla solidarietà e alla pace: è lo spirito dell’incontro che si terrà venerdì 5 dicembre presso la parrocchia San Giuseppe di Borgo Tressanti, dove Handalino, figura simbolica dei percorsi teatrali per l’infanzia, e Antonio Mazzeo, giornalista e attivista, dialogheranno con bambini, famiglie e cittadini.

Alle ore 18, i giovanissimi dai 5 anni in su saranno protagonisti di un laboratorio teatrale pensato per educare all’empatia e alla convivenza pacifica attraverso il linguaggio della narrazione. Al centro del laboratorio ci sarà “La fiaba che avrei voluto raccontare ai bambini di Gaza”, una storia di resistenza e speranza ideata proprio da Mazzeo dopo l’esperienza vissuta la scorsa estate durante l’attacco e il sequestro della nave Handala, appartenente alla Freedom Flotilla Coalition, su cui viaggiava alla volta della Striscia.

La fiaba, nata come risposta creativa e umana a un episodio traumatico, diventa strumento pedagogico per avvicinare i più piccoli a temi complessi con delicatezza e profondità, mostrando come la narrazione possa trasformarsi in spazio di cura, immaginazione e costruzione di pace.

A seguire, dalle ore 19, si terrà una conversazione aperta con Antonio Mazzeo, che offrirà ai presenti una testimonianza diretta sui fatti legati alla situazione di Gaza e sull’esperienza vissuta a bordo della Handala. Il dibattito permetterà di approfondire non solo le dinamiche internazionali, ma anche i valori che guidano l’impegno dell’attivista: giustizia, dignità umana, cooperazione tra i popoli.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per la comunità di Borgo Tressanti: un momento di riflessione collettiva, ma soprattutto un invito a guardare al mondo con gli occhi dei bambini, coltivando semi di pace proprio laddove nasce la possibilità di un futuro diverso.