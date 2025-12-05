Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCulturaA Borgo Tressanti un laboratorio teatrale per educare alla pace: Handalino e...

    A Borgo Tressanti un laboratorio teatrale per educare alla pace: Handalino e Antonio Mazzeo incontrano i più piccoli

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Un pomeriggio dedicato alla non violenza, alla solidarietà e alla pace: è lo spirito dell’incontro che si terrà venerdì 5 dicembre presso la parrocchia San Giuseppe di Borgo Tressanti, dove Handalino, figura simbolica dei percorsi teatrali per l’infanzia, e Antonio Mazzeo, giornalista e attivista, dialogheranno con bambini, famiglie e cittadini.

    Alle ore 18, i giovanissimi dai 5 anni in su saranno protagonisti di un laboratorio teatrale pensato per educare all’empatia e alla convivenza pacifica attraverso il linguaggio della narrazione. Al centro del laboratorio ci sarà “La fiaba che avrei voluto raccontare ai bambini di Gaza”, una storia di resistenza e speranza ideata proprio da Mazzeo dopo l’esperienza vissuta la scorsa estate durante l’attacco e il sequestro della nave Handala, appartenente alla Freedom Flotilla Coalition, su cui viaggiava alla volta della Striscia.

    La fiaba, nata come risposta creativa e umana a un episodio traumatico, diventa strumento pedagogico per avvicinare i più piccoli a temi complessi con delicatezza e profondità, mostrando come la narrazione possa trasformarsi in spazio di cura, immaginazione e costruzione di pace.

    A seguire, dalle ore 19, si terrà una conversazione aperta con Antonio Mazzeo, che offrirà ai presenti una testimonianza diretta sui fatti legati alla situazione di Gaza e sull’esperienza vissuta a bordo della Handala. Il dibattito permetterà di approfondire non solo le dinamiche internazionali, ma anche i valori che guidano l’impegno dell’attivista: giustizia, dignità umana, cooperazione tra i popoli.

    L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per la comunità di Borgo Tressanti: un momento di riflessione collettiva, ma soprattutto un invito a guardare al mondo con gli occhi dei bambini, coltivando semi di pace proprio laddove nasce la possibilità di un futuro diverso.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    La magia del Natale arriva a Cerignola: accensione dell’albero e show in piazza Duomo

    Sarà lo spettacolo della creazione e della meraviglia ad accompagnare l’accensione dell’albero di Natale...
    Sport

    Pallavolo Cerignola in cerca di riscatto, trasferta abruzzese per la Flv

    Ancora un sabato in campo per entrambe le nostre formazioni di volley femminile, impegnate...
    Cultura

    Peppe Barra al Roma di Cerignola: una serata intima tra teatro e musica

    Sabato 6 dicembre alle ore 21.00 Peppe Barra torna al Roma Teatro di Cerignola...
    Attualità

    Comitato Commercianti e Partite Iva sull’anticipo della Ztl: «Noi non ascoltati»

    Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa del Comitato a tutela dei Commercianti...
    Calcio

    Serie C, Audace Cerignola: Emmausso guida la classifica del C Gold Award 2025

    Prosegue il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale di Affidabile.org che premia il...
    Attualità

    Medici dall’Albania a Cerignola: cura dei capelli, salute, ricerca e confronto

    Cerignola ha ospitato uno degli appuntamenti più significativi dell’anno nel campo della tricologia e...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    La magia del Natale arriva a Cerignola: accensione dell’albero e show in piazza Duomo

    Sarà lo spettacolo della creazione e della meraviglia ad accompagnare l’accensione dell’albero di Natale...
    Sport

    Pallavolo Cerignola in cerca di riscatto, trasferta abruzzese per la Flv

    Ancora un sabato in campo per entrambe le nostre formazioni di volley femminile, impegnate...
    Cultura

    Peppe Barra al Roma di Cerignola: una serata intima tra teatro e musica

    Sabato 6 dicembre alle ore 21.00 Peppe Barra torna al Roma Teatro di Cerignola...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)