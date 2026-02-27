A Cava de’ Tirreni, l’Audace Cerignola può far partire la lunga volata playoff

Nella 29^ giornata del girone C di serie C, partita in trasferta per l’Audace Cerignola, domani pomeriggio di scena sul campo della Cavese. I ragazzi di Vincenzo Maiuri venerdì scorso hanno superato 2-1 il Casarano, riprendendo subito il cammino dopo lo stop di Cosenza. La rete di Gasbarro nello spezzone conclusivo della sfida ha permesso ai gialloblù di salire a 42 punti in classifica: la quota salvezza è ormai cosa fatta, ma è chiaro che ora l’orizzonte si sposta verso altri obiettivi, con la concreta possibilità di acquisire la qualificazione playoff per il quarto anno consecutivo. Una missione da perseguire da qui alla fine della regular season, scalare altre posizioni non è ipotesi da fantascienza, viste le corte distanze dall’ottavo posto (ore detenuto dagli ofantini) sino alla quarta, lontana cinque lunghezze. L’Audace dovrà provare a mantenere quanto più possibile la regolarità riportata ormai da tre mesi, attraverso una crescita marcata e definita a più livelli, in unione con una convinzione nei propri mezzi sempre crescente. Le ‘cicogne’ giocano a viso aperto, costruiscono molte azioni d’attacco e allo stesso tempo coordinano le due fasi con soddisfacente profitto: chi parlava di eccessivo ridimensionamento ad inizio stagione è stato decisamente smentito, il Cerignola c’è e resta fra le realtà più consolidate della categoria. Sfida particolare proprio per Maiuri e Vitale, l’anno scorso protagonisti di una agevole permanenza a Cava de’ Tirreni.

Il tecnico milanese è orientato a schierare l’ormai collaudata e solita formazione, riproponendo l’undici visto dal 1′ contro i salentini: il match winner Gasbarro confermato in difesa, Parlato e Russo ad agire sulle corsie esterne, Gambale in avanti con il sostegno di D’Orazio.

A 28 punti ed un bilancio complessivo di sei vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte, la Cavese naviga in piena zona playout, al diciassettesimo posto. I campani allenati da Prosperi hanno vinto solo una delle ultime otto gare, nel precedente turno sono usciti sconfitti dal terreno di Trapani. In sede di mercato invernale, fra i blufoncé sono arrivati fra gli altri: il portiere Sposito, i difensori Luciani e Yabre, il centrocamposta Visconti e gli attaccanti Minaj e Gudjohnsen, quest’ultimo figlio d’arte. Gli ‘aquilotti’ davanti al proprio pubblico hanno fatturato maggiormente, anche se il reparto offensivo non è particolarmente prolifico con 26 gol realizzati: Orlando il miglior realizzatore, con sette centri. La difesa si sta comportando discretamente, 34 le reti al passivo, le stesse dell’Audace. Cavese che dovrebbe schierarsi sostanzialmente a specchio, 3-5-2 con forse Minaj e Fusco in prima linea, ma attenzione alle candidature di elementi quali Fella e dello stesso Orlando.

L’ultimo precedente risale al 6 aprile 2025, con la vittoria cerignolana per 0-2 e le firme di D’Andrea e Capomaggio. Calcio d’inizio allo stadio “Simonetta Lamberti” alle ore 14.30 di domani, con la direzione arbitrale affidata al sig. Gianquinto, della sezione di Parma.