A Cerignola 60 camper da tutta Italia. Un week-end di visite, degustazioni e scoperta del territorio

Cerignola apre le porte al turismo itinerante. Sessanta camperisti provenienti da ogni parte d’Italia hanno scelto la città ofantina come tappa del loro tour, partecipando al raduno promosso dal Club Campeggiatori del Tavoliere di Puglia, guidato da Oronzo Balzano. Un’iniziativa che unisce accoglienza, valorizzazione delle eccellenze locali e promozione del territorio, confermando la vocazione turistica e culturale di Cerignola.

A fare gli onori di casa anche il sindaco Francesco Bonito, che ha salutato i partecipanti e ringraziato gli organizzatori per aver scelto Cerignola come punto di incontro. «Questa iniziativa è la dimostrazione di quanto la nostra città sappia accogliere e coccolare chi arriva da fuori – ha dichiarato il primo cittadino –. L’ospitalità è parte della nostra identità e continueremo a coltivarla anche attraverso esperienze come questa».

Tra arte, storia e sapori autentici

Durante il soggiorno, i camperisti hanno avuto modo di esplorare i luoghi simbolo della città, scoprendo il suo ricco patrimonio storico e artistico. Non sono mancati i momenti dedicati alla gastronomia: olio extravergine, oliva Bella di Cerignola, conserve, vini e specialità locali hanno reso protagoniste le aziende agroalimentari del territorio, che hanno offerto degustazioni e racconti delle proprie tradizioni produttive.

Un’occasione di crescita per tutta la comunità

Il raduno non è stato soltanto un momento di incontro e socialità, ma anche un’opportunità di sviluppo per l’economia locale. «Eventi come questo mettono in luce il meglio della nostra terra e contribuiscono a far conoscere Cerignola a chi la visita per la prima volta – ha sottolineato Balzano -. Spiace esser conosciuti spesso solo per tristi fatti di cronaca. La città ha tanto da dire, è posizionata al centro di un territorio unico e, dunque si può immaginare anche un turismo per Cerignola». L’Amministrazione ha ribadito l’importanza di iniziative capaci di creare sinergie tra istituzioni, associazioni e operatori turistici. Fare rete, infatti, è la chiave per promuovere un’immagine positiva della città e dell’intera Capitanata, proiettandola sempre più al centro del turismo esperienziale e di qualità. E infine una promessa: immaginare e realizzare anche a Cerignola un’area di sosta camper.