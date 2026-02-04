Cerignola si prepara a riflettere sul prossimo referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Giovedì 5 febbraio, alle ore 18:30, la sala conferenze al primo piano di Palazzo Fornari ospiterà un primo, autentico spazio di confronto pubblico in vista dell’appuntamento referendario in programma il 22 e il 23 marzo. L’iniziativa, promossa dal Collettivo giovanile Semina insieme al Comitato “Giusto Dire No” di Cerignola, nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di dialogo aperto, consapevole e partecipato. Non una lezione frontale né un momento di propaganda, ma un incontro vivo e dinamico, pensato per stimolare dubbi, interrogativi e spirito critico. Attraverso musica, letture, analisi della Costituzione e riferimenti alle radici culturali e democratiche del Paese, l’evento intende rimettere al centro il valore della partecipazione e il senso profondo della democrazia, in un momento storico che richiede attenzione e consapevolezza. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, con uno sguardo particolare rivolto ai giovani, chiamati oggi più che mai a informarsi, confrontarsi e prendere parte attiva a decisioni che incideranno sul futuro del Paese. Un invito a non restare spettatori, ma a diventare protagonisti di un percorso di conoscenza e partecipazione democratica.
A Cerignola domani momento di confronto sul referendum costituzionale
Il Collettivo “Semina” e il Comitato “Giusto Dire No” aprono uno spazio pubblico di riflessione in vista del voto del 22 e 23 marzo (ore 18.30, sala conferenze di Palazzo Fornari)
