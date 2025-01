A Cerignola il secondo appuntamento Uisp con le discipline orientali

Il Comitato Provinciale UISP Foggia-Manfredonia promuove l’evento BUDO 武道, un incontro dedicato alle discipline orientali che si terrà domenica 26 gennaio 2025 presso il PalaCicogna di Cerignola (Via Tiro a Segno, 7) dalle ore 08:30 alle 13:00. L’iniziativa si rivolge non solo ai praticanti dagli 8 anni in su, ma anche ad appassionati e curiosi e mira ad offrire una panoramica su diverse arti marziali e pratiche di benessere: Karate, Judo, Ju Jutsu, Difesa Personale e Yoga. Si tratta di un incontro open, aperto a tutte le Asd e società sportive del settore anche non affiliate UISP. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il concetto di “Budo” (武道), la “via del guerriero”, che racchiude la filosofia delle discipline marziali giapponesi. Il Budo non è solo pratica fisica, ma un percorso mentale e spirituale volto a sviluppare autocontrollo, rispetto e disciplina. L’evento si avvale della guida di maestri qualificati, che condurranno sessioni pratiche e dimostrazioni tecniche per introdurre i partecipanti a questo affascinante mondo. L’UISP conferma così il proprio impegno nella promozione dello sport come strumento di inclusione, benessere e crescita personale, valorizzando i momenti di aggregazione e formazione e soprattutto lo spirito sportivo come veicolo di cultura e valori.

Info e iscrizioni per l’evento del 26 gennaio: Maestro Luigi Carulli – 350.0038599