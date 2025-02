A Cerignola la 1ª edizione di “Hair Solution Day-Trapianto Capelli”

Arriva a Cerignola la prima edizione di “Hair Solution Day-Trapianto Capelli”, un evento unico in Italia dedicato alle soluzioni avanzate per la calvizie. L’iniziativa del tutto gratuita, promossa da Marcello Raffaeli, titolare del locale salone ‘Nuova Immagine’, ospiterà gli specialisti della Hair Solution Clinic di Tirana, una delle realtà più affermate nel settore del trapianto di capelli a livello internazionale. La Hair Solution Clinic è rinomata per l’utilizzo della tecnica avanzata DHI Implanter Pen, che garantisce risultati naturali e duraturi nel trapianto di capelli, barba e sopracciglia. Con oltre 15 anni di esperienza e un team di medici provenienti dalla Turchia, la clinica si distingue per professionalità e innovazione nel settore. L’appuntamento è per il 16 febbraio a Palazzo Fornari, dove i partecipanti potranno accedere a consulenze gratuite e personalizzate con i medici della clinica. Un’opportunità preziosa per chi desidera informazioni sulle tecniche più innovative per il recupero della propria chioma.

“Molte persone convivono con il disagio della perdita di capelli senza sapere che oggi esistono tecniche avanzate, sicure ed efficaci. Abbiamo organizzato questo evento per dare la possibilità a tutti di conoscere da vicino le soluzioni più innovative per contrastare la perdita di capelli e siamo entusiasti di portare l’esperienza della Hair Solution Clinic a Cerignola – spiega Marcello Raffaeli, organizzatore dell’evento e referente nazionale della clinica -. Invitiamo tutti gli interessati a prenotare una consulenza gratuita e a partecipare al nostro incontro serale di approfondimento. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per chi desidera valutare un percorso personalizzato con i nostri specialisti”.

L’evento si svolgerà in due momenti:

Mattina – Visite individuali gratuite con gli esperti della Hair Solution Clinic.

Sera – Convegno informativo alle 18:00 con i medici della clinica che illustreranno le tecniche di trapianto più efficaci e risponderanno alle domande del pubblico. Per prenotare la consulenza gratuita basta chiamare il 379 2407930.