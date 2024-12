A Cerignola “La Notte dello Shopping” tra saldi, musica e magia

Cerignola si veste a festa per dare il via alla stagione dei saldi con un evento spettacolare: la Notte dello Shopping, sabato 4 gennaio 2025, dalle 19:00. Un’esplosione di luci, musica e divertimento lungo il corso cittadino trasformerà il centro in un palcoscenico a cielo aperto, dove occasioni e spettacoli si fonderanno per creare una notte indimenticabile. Le vetrine brilleranno fino alle 23:00, pronte a offrire sconti da capogiro per gli amanti dello shopping. Tra una corsa agli affari e l’altra, il pubblico potrà godere di spettacoli itineranti, la musica travolgente della Angelo Erinnio Band e la magia del violino di Rosanna Vastola. Per i più piccoli, non mancheranno spettacoli dedicati, mentre i DJ di Radio Ritmo ’80 faranno ballare tutti con lo Smarty Music Party. La grande novità di quest’anno è l’auto itinerante di Radio Ritmo ’80, una discoteca su ruote che porterà musica, energia e gadget direttamente tra la gente. Senza bisogno di un palco fisso, l’auto si muoverà per il corso, trasformando ogni angolo della città in una pista da ballo improvvisata. Preparati a lasciarti travolgere dal ritmo!

Partecipare sarà semplice e sicuro grazie ai parcheggi custoditi dislocati in punti strategici: dieci fontane, Tamoil, Famila, i sottopassi di p.za 1° maggio e del Comune, e il parcheggio Conad in via Corsica. Un’organizzazione pensata per rendere l’evento accessibile e sereno, incentivando la partecipazione anche da fuori città. Cesare Azzollino, presidente della promotrice Associazione Commercianti di Cerignola, lancia un caloroso invito: “La Notte dello Shopping è più di un evento: è un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme, sostenere il commercio locale e divertirsi. Vi aspettiamo per una serata di emozioni e affari irripetibili!”.

Non Mancare! La ‘Notte dello Shopping’, patrocinata dal Comune di Cerignola, è pronta a stupirti. Offerte imperdibili, musica travolgente e spettacoli mozzafiato ti aspettano per iniziare il nuovo anno con energia e allegria. Segna la data e preparati a vivere una notte da ricordare!