    A Cerignola “Perché l’Italia è di destra”, Italo Bocchino presenta il suo libro

    Venerdì 24 ottobre in aula consiliare, con le presenze di Giannatempo, Tatarella, i parlamentari Fallucchi e La Salandra, il candidato governatore alla Regione Lobuono

    Cultura

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Venerdì 24 ottobre a Cerignola (Fg) alle 18.30 nella sala Consiliare di Palazzo di città, la Fondazione Tatarella e l’Associazione “5 dicembre-Salvatore Tatarella” ospitano Italo Bocchino, direttore editoriale del ‘Secolo d’Italia’ per presentare il suo libro ‘Perché l’Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra’. Moderati dal giornalista Natale Labia, dialogheranno con l’autore Antonio Giannatempo (già Sindaco di Cerignola e consigliere comunale di Fratelli d’Italia), Fabrizio Tatarella (vicepresidente della ‘Fondazione Tatarella’), la senatrice Annamaria Fallucchi, il deputato Giandonato Lasalandra, e Luigi Lobuono.

    ‘Perché l’Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra’ (Solferino, 2024). Secondo Bocchino è una costante della nostra storia politica: quando si tratta di elezioni decisive, l’Italia vira sempre a destra. È accaduto nel 1948 con la Democrazia Cristiana, nel 1994 con Silvio Berlusconi, e ancora nel 2022 con Giorgia Meloni. Ma quali sono le caratteristiche di questa nuova destra? Davvero gli italiani vogliono l’uomo forte? E davvero alla sinistra servirebbe una Meloni? Italo Bocchino, dalla prospettiva privilegiata del giornalista e intellettuale d’area, racconta le radici e il futuro di una compagine politica in continua evoluzione, eppure saldamente radicata in una storia. Sfata luoghi comuni come il familismo, l’incompetenza della classe dirigente, il monopolio dell’informazione o il destino di isolamento internazionale e catastrofi economiche regolarmente pronosticate al Paese sotto i governi di destra. E in un’analisi ricca di dati, notizie e vis polemica, riflette in modo originale e provocatorio attorno ai grandi temi da affrontare una volta per tutte nel XXI secolo, prima fra tutti la questione demografica e, strettamente collegata, quella dei flussi migratori.

    Si guarderà inevitabilmente meno a Tolkien e più a Scruton, osserva Bocchino, descrivendo “una destra pienamente legittimata nel consenso e negli atteggiamenti”, che sappia difendere la cultura italiana, sostenere il merito, ridisegnare le istituzioni nel senso di una maggiore efficienza e vicinanza alle necessità reali di un popolo a cui da sempre la lega un’affinità elettiva. Dal tormentone dell’antifascismo al rinnovamento dell’Unione Europea, dal premierato alla riforma della giustizia, questo libro conduce il lettore attraverso le pieghe più nascoste del sistema-destra e indica la strada del futuro.

