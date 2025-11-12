A Cerignola prende vita il progetto “Obesità e Cuore”

Prenderà il via venerdì 14 novembre presso il Centro Medico VIS di Cerignola il progetto “Obesità e Cuore”, un’iniziativa che nasce dall’esperienza e dalla collaborazione tra la dott.ssa Camilla Mauriello, specialista in Cardiologia, e la dott.ssa Silvia Mauriello, dietista e nutrizionista clinica. L’obiettivo è affrontare in modo integrato uno dei problemi di salute più diffusi e sottovalutati: l’obesità, una condizione che non riguarda solo l’estetica ma rappresenta un serio rischio per il cuore e per l’intero organismo. Il progetto “Obesità e Cuore” parte da un concetto semplice ma fondamentale: cuore e alimentazione sono strettamente connessi. Attraverso una valutazione cardiologica e nutrizionale congiunta, le due specialiste offriranno ai pazienti un percorso personalizzato per migliorare la salute cardiovascolare e il benessere generale, combinando diagnosi, prevenzione e strategie alimentari mirate.

La dott.ssa Camilla Mauriello, con anni di esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle patologie cardiovascolari presso la ASL di Bari, guiderà la parte clinico-diagnostica del progetto. La dott.ssa Silvia Mauriello, esperta in nutrizione clinica e counseling alimentare, affiancherà i pazienti nella definizione di piani nutrizionali su misura, anche attraverso strumenti di analisi avanzata come la bioimpedenziometria. Il Centro Medico VIS, recentemente inaugurato a Cerignola, conferma così la propria missione: offrire un approccio multidisciplinare e una collaborazione continua tra specialisti per la salute dei pazienti. Dopo l’Open Day di Medicina Estetica, il progetto “Obesità e Cuore” rappresenta un nuovo passo nella programmazione di incontri tematici pensati per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e del benessere a 360 gradi.

Appuntamento: venerdì 14 novembre Centro Medico VIS, Via Assisi 30/A, Cerignola

Prenotazioni: 0885 090456|WhatsApp +39 375 898 7855

www.centromedicovis.it