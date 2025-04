A Cerignola una mostra dedicata all’artista Manlio Bacosi

L’associazione Art&Fatti, in collaborazione con Novà-Arti e Design, presenta “Mille sfumature d’Umbria”, una mostra personale dedicata al maestro Manlio Bacosi, tra i più raffinati e innovativi pittori del Novecento. L’evento si terrà dal 12 al 19 aprile 2025 presso Palazzo Fornari (ExOpera), a Cerignola (FG). La mostra raccoglie una selezione di olii provenienti da collezioni private e serigrafie realizzate dall’artista, con particolare attenzione alla produzione avvenuta tra il 1985 e il 1995, periodo in cui Bacosi collaborò con la stamperia d’arte Tomacelli di Cerignola. Un legame che rende questa esposizione ancora più significativa per la città, che ha avuto l’onore di ospitare una parte importante della sua produzione artistica.

MANLIO BACOSI: UNA VITA DEDICATA ALL’ARTE

Nato a Perugia nel 1921, Manlio Bacosi fu un artista poliedrico e dalla forte personalità. La sua storia è quella di un uomo che ha avuto il coraggio di abbandonare la sicurezza di un impiego statale per dedicarsi completamente alla pittura, trasformando la sua casa-studio in una vera e propria fucina creativa. Dopo essersi formato presso lo studio dello scultore Leo Ravazzi e del pittore futurista Gerardo Dottori, Bacosi iniziò a esporre nel 1947, dando avvio a una carriera costellata di importanti riconoscimenti. Tra le sue mostre più significative ricordiamo:

• Antologica a Todi (1972), presso il Palazzo Comunale

• Personale a Recanati (1975), nell’ambito delle manifestazioni leopardiane

• Mostra a Palazzo Braschi, Roma (1975)

• Antologica a Perugia (1976), con oltre 80 opere

• Premio Internazionale S. Valentino d’Oro per le Arti Figurative (1979)

• Mostra presso il Museo di San Marino (1979)

• Grande personale a Faenza (1982), nei Saloni della Molinella

Bacosi si è distinto nel panorama artistico italiano per la sua capacità di fondere paesaggismo e astrazione, dando vita a opere in cui la natura umbra diventa un racconto poetico fatto di colori e luce. Le sue tele rappresentano colline, ulivi, borghi sospesi nel tempo, in una sintesi perfetta tra realtà e visione interiore. Negli anni, l’artista ha esplorato diverse tecniche, passando dall’olio su tela all’acrilico, fino ad arrivare alla serigrafia. Proprio questa ultima forma espressiva lo ha legato profondamente alla città di Cerignola, dove ha collaborato con la stamperia Tomacelli, creando opere serigrafiche di grande valore.

LE DICHIARAZIONI

Luca Gasparro, presidente di Art&Fatti, sottolinea l’importanza della mostra: “È per noi un grande onore poter ospitare a Cerignola un evento dedicato a un artista di tale spessore. Manlio Bacosi non è solo un nome di rilievo nel panorama artistico nazionale, ma è anche una figura che ha avuto un rapporto diretto con la nostra città. La sua collaborazione con la storica stamperia Tomacelli ha dato vita a una straordinaria produzione di serigrafie, ancora oggi molto apprezzate per la loro qualità e il loro stile senza tempo. Questa mostra rappresenta non solo un tributo al maestro Bacosi, ma anche un’opportunità per la città di riscoprire un legame culturale importante”.

INAUGURAZIONE E ORARI DI APERTURA

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 12 aprile alle ore 19:00, con una presentazione dell’evento seguita da un rinfresco.

Orari di apertura:

• Domenica 13 aprile | 11:00-12:30 | 18:00-20:30

• Dal 14 al 18 aprile | 18:00-20:30

• Sabato 19 aprile | 11:00-12:30 | 18:00-20:30

Palazzo Fornari (Ex-Opera), Piazzale San Rocco, 32-Cerignola (FG).