A Cerignola vince il NO: partecipazione, trasversalità e una prospettiva civica per il futuro

A Cerignola il “NO” si afferma al termine di un confronto serrato, con uno scarto di 366 voti che assume un significato che va oltre il dato numerico: è il segnale di una comunità viva, capace di partecipare e scegliere con consapevolezza in difesa della Costituzione. Questo risultato racconta una dinamica che esula dai tradizionali confini della politica. La partecipazione registrata, ampia e sentita, ha attraversato appartenenze diverse e ha trovato nella società civile il suo motore più autentico. È qui che si è costruita la forza di questo esito: in un tessuto sociale attivo, plurale, capace di riconoscersi in valori comuni. Il Comitato per il “NO” ha contribuito a rendere possibile questo percorso, scegliendo fin dall’inizio una fisionomia inclusiva, aperta alle diverse realtà politiche, associative e territoriali. Una costruzione dal basso che ha privilegiato il merito del quesito, il confronto pubblico, l’ascolto e la presenza in luoghi diventati piazze.

In questo senso, il risultato di Cerignola indica anche una prospettiva: quando si attivano energie diffuse e si costruiscono spazi di partecipazione reale, si genera un consenso che non è episodico ma può diventare base solida per il futuro. Un patrimonio civico e politico che non si esaurisce con il voto, ma che può continuare a crescere. Risuona, in questo percorso, un antico ideale ateniese: “Qui, ad Atene, noi facciamo così”. Anche a Cerignola si è scelto di fare così: partire dalle relazioni, dall’impegno diretto delle persone – in particolare dei più giovani – che hanno dato un volto concreto a questa esperienza. È da qui che si riparte: dalla consapevolezza maturata, dalla partecipazione costruita e dalla possibilità di trasformare questa energia in un impegno duraturo per la difesa e l’attuazione della Costituzione, anche a Cerignola.