A.G.A.P.E. per i tumori e le leucemie infantili: un aiuto essenziale per le famiglie

«Dopo aver incontrato un simile dolore, non si può continuare ad essere indifferenti»: questa la storia che Federica Marinaccio ha deciso di raccontarci, per sostenere l’associazione A.G.A.P.E. per la cura e lo studio delle leucemie e dei tumori infantili. Lo scorso febbraio, una diagnosi sospetta ha portato Federica e il suo bambino (allora di appena 50 giorni) a conoscere il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, una realtà dove il dolore rende impotenti e la paura lotta contro la vita. Di fronte alla domanda “Perché proprio al mio bambino?”, Federica ha trovato altrettante mamme in cerca di risposte, scoprendosi impotente davanti a difficoltà che non pensava le sarebbero mai capitate. Nel buio di quei giorni, spiega Federica, la vicinanza dei volontari dell’Associazione A.G.A.P.E. è stata di vitale importanza, permettendole di toccare con mano il bene reso possibile da tanta solidarietà.

Dal 1992, l’associazione A.G.A.P.E. – Associazione Genitori e Amici Piccoli Emopatici – opera presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, supportando i piccoli pazienti e le loro famiglie in ogni campo: psicologico, logistico ed economico. Federica, con la sua esperienza, è stata attiva testimone dell’impegno che ogni giorno l’associazione esprime nei corridoi di quel reparto, donando spensieratezza ai più piccoli e forza alle famiglie che li sostengono. «Aree giochi attrezzate per ogni fascia di età hanno accolto il mio bambino, restituendogli un po’ della quotidianità da cui era stato allontanato; al mio compagno, costretto a rimanere fuori per tutelare l’igiene del reparto, è stata offerta ospitalità presso la Casa Angeli e Sogni, un luogo in cui i familiari di ogni paziente si sono sentiti parte di una sola e grande famiglia».

La Casa Angeli e Sogni “Francesca de Sinno” accoglie tutti coloro che, spostandosi dalle sedi di provenienza, necessitano di un posto in cui poter soggiornare a costi accessibili, o anche semplicemente di una casa in cui la permanenza sia resa più piacevole dal clima di convivialità. Per tutti quei bambini il cui ricovero si protrae per molto tempo, l’associazione garantisce loro istruzione e continuità formativa. Non solo, ma l’intervento di A.G.A.P.E. si estende ben oltre il luogo da cui prende vita, supportando anche quei pazienti che per ragioni mediche devono spostarsi in strutture ospedaliere più specializzate, aiutando a fronteggiare i costi e le difficoltà logistiche di trasferimento. La storia di Federica e del suo bambino ha avuto il suo lieto fine, con una diagnosi smentita e una nuova missione tutta da compiere: sostenere la ricerca e far sì che associazioni come A.G.A.P.E. continuino a operare con sempre più energia e risorse.

In prossimità delle festività natalizie, l’associazione propone “Natale di bontà 2025”, un’iniziativa che consente a chiunque di devolvere il proprio contributo, acquistando prodotti natalizi a scelta tra panettoni, presepi di cioccolato e molto altro. In qualità di rappresentante dell’associazione, Federica Marinaccio sostiene l’iniziativa qui a Cerignola e si rende disponibile alla consegna dei panettoni acquistati, con l’augurio che la città possa accogliere l’invito e rendere possibile il lavoro di A.G.A.P.E.. Si riportano di seguito i recapiti di riferimento:

email: fede.marinaccio@libero.it (per l’acquisto dei panettoni solidali a Cerignola)

371 1769336 (contatto telefonico Agape)

Per chi desidera sostenere l’associazione in altro modo, può versare il proprio contributo ai riferimenti presenti sulla locandina in galleria.

