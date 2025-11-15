A Giugliano, l’Audace Cerignola vuole confermare di essere sulla via della guarigione

Secondo impegno consecutivo in trasferta per l’Audace Cerignola, domani di scena a Giugliano, nel quadro della 14^ giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Vincenzo Maiuri domenica scorsa sono tornati al successo, vincendo in casa del Sorrento: una boccata d’ossigeno e un grosso sospiro di sollievo, avendo archiviato la serie negativa di cinque sconfitte consecutive nel torneo. I gialloblù ora cercano continuità, rinfrancati dall’aver gustato nuovamente il sapore del bottino pieno: occorre confermare mentalità e carattere esibiti nell’ultima uscita (anche se in verità l’atteggiamento rare volte è mancato in stagione). Pur ancora relegato in zona playout, l’Audace ora vuole innestare le marce alte, per allontanarsi al più presto dai quartieri paludosi della classifica, potendo contare su una fiducia al rialzo e sul contributo di forze fresche e che si sono ben disimpegnate contro i campani, con il chiaro riferimento al giovane Parlato. Inoltre, ad inizio settimana è arrivato un prestigioso riconoscimento per il ds Elio Di Toro, premiato quale migliore direttore sportivo del raggruppamento meridionale per la stagione 2024/2025 ad Arezzo, nell’ambito del “Gran Galà del Calcio Italiano-Italian Football Awards”.

Cuppone sconterà la seconda giornata di squalifica, il tecnico degli ofantini pare intenzionato a confermare l’undici partito dal 1′ nel confronto scorso: Gambale a guidare l’attacco, con il centravanti a segno consecutivamente nelle ultime tre partite. Anche lo stesso Parlato in predicato di confermare la maglia da titolare, D’Orazio e Paolucci le variabili che possono creare scompiglio in fase offensiva.

Tredicesimo posto in graduatoria per il Giugliano a quota 15 ed uno score complessivo che parla di quattro vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Da una ventina di giorni a sedere sulla panchina dei campani c’è Eziolino Capuano, subentrato all’esonerato Cudini, il quale a sua volta aveva preso il posto di Colavitto dopo due turni. Gli effetti dell’arrivo dell’ex trainer di Taranto, Foggia e Trapani sono stati immediati: dopo la sconfitta a Monopoli, due affermazioni di fila su Siracusa e Atalanta Under 23. Sul mercato, gli innesti principali hanno riguardato: i difensori Laezza e Del Fabro, i centrocampisti Zammarini e Prezioso, gli attaccanti Borello e Isaac, mentre di recente è stato ingaggiato lo svincolato Improta. I ‘tigrotti’ sinora sono andati meglio in trasferta che fra le mura amiche: la prima linea non è eccessivamente prolifica (15 reti all’attivo), Nepi il miglior marcatore con sei centri ed elementi come Balde e Njambè sempre pericolosi. Lo schema dovrebbe essere un 3-4-2-1, napoletani che al momento in casa hanno o vinto o perso, senza collezionare pareggi.

Nell’ultimo precedente, il 17 gennaio 2025, il Cerignola si impose 1-3 con le firme di Paolucci, Coccia e Volpe. Calcio d’inizio allo stadio “De Cristofaro” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. D’Eusanio, della sezione di Faenza.