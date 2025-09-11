Contattaci al 3286684015
    A Monopoli il primo derby regionale della stagione per l'Audace Cerignola

    A Monopoli il primo derby regionale della stagione per l’Audace Cerignola

    Reduci dalla prima vittoria stagionale, i gialloblù cercano un altro risultato utile. Biancoverdi in cerca di riscatto dopo lo stop di Catania

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Nella quarta giornata del girone C di serie C, arriva il primo incrocio con una corregionale per l’Audace Cerignola, atteso domani dal Monopoli. I ragazzi di Vincenzo Maiuri, domenica sera, hanno sconfitto 3-1 al “Monterisi” il Siracusa, agguantando il bottino pieno dopo i due pareggi nei turni precedenti. Una vittoria costruita con carattere e determinazione, attraverso la rimonta dello svantaggio subito e con una ottima efficacia nella proposizione e concretizzazione delle ripartenze. L’autentico trascinatore è stato Gigi Cuppone, autore di una doppietta (la seconda dopo quella rifilata al Picerno) e al comando della classifica cannonieri: sono già cinque i centri per l’attaccante salentino, dato che risolse la sfida di coppa Italia Frecciarossa con l’Avellino. La trasferta in terra barese per i gialloblù vuole essere orientata alla continuità, alla ricerca di un ulteriore risultato positivo per aggiungere certezze verso la costruzione di una identità di squadra definita, in un organico che ha visto cambiare numerosi effettivi in sede di mercato. A tal proposito, la società ofantina guarda agli svincolati allo scopo di irrobustire ancora il gruppo: sembra vicino infatti l’ingaggio del difensore Andrea Gasbarro (classe 1995), con un curriculum fra B e C indossando prestigiose maglie fra cui Padova, Livorno e Pordenone. «Siamo consapevoli sarà una sfida difficile, loro vengono da una sconfitta e avranno il veleno addosso – le parole alla vigilia di Maiuri -. Non dovremo farci sorprendere dalla loro voglia, bisogna entrare subito in partita nel modo giusto, sapendo che abbiamo tutto per poter far bene».

    Con l’obiettivo di assicurare una fisionomia più o meno stabile, il tecnico milanese potrebbe confermare inizialmente il 3-5-2 ma – come accaduto con gli aretusei – alla bisogna c’è l’opportunità di cambiare modulo e variare l’impostazione tattica. Inamovibile per il momento la coppia avanzata, perché oltre Cuppone anche Emmausso è andato a segno con i siciliani e dunque l’ex Foggia proverà a sfruttare l’onda positiva dell’essersi sbloccato in fase realizzativa.

    Terzo nella scorsa regular season ed eliminato nel primo turno dei playoff nazionali, il Monopoli ha confermato in panchina Alberto Colombo e sul mercato ci sono stati degli innesti mirati, con il criterio maestro della sostenibilità, svecchiando la rosa. Fra gli innesti principali, ci sono: il portiere Piana, i difensori Piccinini e Oyewale, il centrocampista Bordo, gli attaccanti Fall, Longo e Tirelli. In chiusura della sessione estiva inoltre è stato preso in prestito dal Catanzaro Giovanni Volpe, che dunque sarà un fresco ex dell’incontro. Nell’ultimo turno, è arrivata la prima sconfitta per i biancoverdi (4-0 a Catania), dopo aver totalizzato 4 punti fra Cosenza e Siracusa. In rete sinora sono andati quattro giocatori diversi, mentre la retroguardia ha già subito sette gol, non una abitudine da quando l’allenatore lombardo siede sulla panchina del ‘gabbiano’. Lo schieramento dovrebbe essere un 3-5-2, con la coppia avanzata assortita con Fall e Tirelli.

    L’ultimo precedente al “Veneziani” è datato 18 novembre 2024: la partita terminò 1-1, rete cerignolana siglata da Bianchini. Calcio d’inizio alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Ubaldi, della sezione di Roma 1.

