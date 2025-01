A Palazzo Fornari un seminario dal titolo “I diritti del malato oncologico e dei suoi familiari”

Giovedì 23 gennaio p.v. l’Associazione “Costruire” si è resa promotrice di un seminario dal titolo “I diritti del malato oncologico e dei suoi familiari”, in collaborazione con la LILT e l’Associazione Forense Cerignola. L’evento è accreditato all’Ordine degli avvocati ed è aperto all’intera cittadinanza. I lavori del seminario avranno inizio alle ore 18:00 presso Palazzo Fornari, a Cerignola, e vedranno la partecipazione del Presidente dell’Associazione Forense, dott. Antonello Decosmo, del dott. Francesco Schittulli, oncologo e presidente nazionale LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) come relatore, affiancato dall’avv. Paola Quarticelli, dottore di ricerca in Dottrine generali del Diritto, oltre che dell’avv. Giovanni Quarticelli, come Consigliere della Camera penale di Capitanata. A dialogare con le parti, la prof.ssa Michela Carlucci, docente dell’ITET Dante Alighieri di Cerignola. L’incontro sarà occasione per discutere tanto di nuove frontiere in fatto di cure, quanto di diritti e tutela dell’ammalato oncologico e dei caregiver.