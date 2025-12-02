Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàA rischio chiusura la scuola a Tressanti. I genitori sono in presidio

    A rischio chiusura la scuola a Tressanti. I genitori sono in presidio

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Il plesso scolastico, situato nella borgata Tressanti, rischia di essere chiuso. Sono in corso in queste ore i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco, accompagnati dalla Dirigente Scolastica dell’IC “Don Bosco-Battisti” Teresa Lapicirella.

    Qualche infiltrazione potrebbe stavolta costare caro alla Borgata. Infatti se dovesse giungere un parere di non idoneità da parte dei Vigili del Fuoco il plesso potrebbe essere chiuso e decine di bambini costretti a spostarsi su Cerignola.

    Non ci stanno i genitori, in presidio davanti alla scuola. Da Palazzo di Città invece non si segnalano particolari iniziative. Sul posto i funzionari ma non gli assessori di riferimento.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Cultura

    Scandalo: Anna Valle e Gianmarco Saurino al Teatro Mercadante di Cerignola

    Cosa succede quando una donna decide di infrangere le regole non scritte della società?Cosa...
    Attualità

    Il GAL Tavoliere presenta la Strategia di Sviluppo Locale per il CSR 2023–2027

    Il GAL Tavoliere invita cittadini, enti locali, operatori economici e rappresentanti del terzo settore...
    Politica

    Pulizia strade di Cerignola, si parte oggi con un nuovo calendario

    Da oggi 1° dicembre parte un piano più strutturato di pulizia delle strade di...
    Calcio

    L’Audace Cerignola ingrana la quarta: vittoria anche a Latina e decimo posto

    L'Audace Cerignola espugna anche il "Francioni" di Latina, nerazzurri battuti 0-2 con due rigori...
    Sport

    Battuta anche la Fiamma Torrese, terzo successo di fila per la Flv Cerignola

    Al pala "Tatarella", arriva la terza vittoria consecutiva per la Flv Cerignola: nell'ottava giornata...
    Calcio

    L’Audace Cerignola a Latina vuole consolidare il momento positivo

    Nel quadro della 16^ giornata del girone C di serie C, trasferta a Latina...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Cultura

    Scandalo: Anna Valle e Gianmarco Saurino al Teatro Mercadante di Cerignola

    Cosa succede quando una donna decide di infrangere le regole non scritte della società?Cosa...
    Attualità

    Il GAL Tavoliere presenta la Strategia di Sviluppo Locale per il CSR 2023–2027

    Il GAL Tavoliere invita cittadini, enti locali, operatori economici e rappresentanti del terzo settore...
    Politica

    Pulizia strade di Cerignola, si parte oggi con un nuovo calendario

    Da oggi 1° dicembre parte un piano più strutturato di pulizia delle strade di...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)