A rischio chiusura la scuola a Tressanti. I genitori sono in presidio

Il plesso scolastico, situato nella borgata Tressanti, rischia di essere chiuso. Sono in corso in queste ore i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco, accompagnati dalla Dirigente Scolastica dell’IC “Don Bosco-Battisti” Teresa Lapicirella.
Qualche infiltrazione potrebbe stavolta costare caro alla Borgata. Infatti se dovesse giungere un parere di non idoneità da parte dei Vigili del Fuoco il plesso potrebbe essere chiuso e decine di bambini costretti a spostarsi su Cerignola.
Non ci stanno i genitori, in presidio davanti alla scuola. Da Palazzo di Città invece non si segnalano particolari iniziative. Sul posto i funzionari ma non gli assessori di riferimento.