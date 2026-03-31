AAA_Autonomia Cercasi, verso una vita più indipendente per le persone con disabilità

Si avvia alla fase conclusiva il progetto AAA_Autonomia cercasi, nato con l’obiettivo di rendere più indipendenti le persone con disabilità e migliorare la qualità della loro vita. Il progetto è stato promosso dall’Ambito territoriale sociale di Cerignola e dall’Associazione temporanea di scopo (Ats), composta da Escoop-European Social Cooperative, Alice società cooperativa sociale onlus, l’associazione Solo Uguali Diritti S.U.D. Aps e la cooperativa sociale Pietra di Scarto. Giovedì 2 aprile alle ore 10:30, in via Foligno 9-10-11 a Cerignola, la presidente del coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale sociale di Cerignola nonché vicesindaca e assessora al Welfare Maria Dibisceglia e i rappresentanti dell’Ats taglieranno il nastro di uno dei tre dei gruppi appartamento, pensati per favorire l’autonomia abitativa dei beneficiari. Si tratta di strutture residenziali a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestite, rivolte a persone tra i 18 e i 64 anni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, che possiedono un buon livello di autonomia e non necessitano di assistenza continua.

All’interno dei gruppi appartamento i residenti possono gestire in autonomia molte attività quotidiane, come la preparazione dei pasti e la cura della casa, comunque supportati da un coordinatore, presente almeno 12 ore a settimana, e da personale ausiliario durante il giorno per almeno 6 ore. Il progetto coinvolge 12 beneficiari, selezionati da un’équipe multidisciplinare integrata composta da personale dell’Ambito territoriale sociale e dagli Ets partner. L’equipe ha co-progettato un Progetto di Vita personalizzato con ogni persona utente del progetto e la sua famiglia. Questo progetto individuale sarà lo strumento principale per aiutare ogni persona a raggiungere il massimo livello possibile di autonomia, anche dopo la conclusione del progetto. I percorsi previsti includono attività per sviluppare competenze, aumentare la consapevolezza e migliorare la gestione della vita quotidiana.

Accanto all’autonomia abitativa, il progetto prevede anche un percorso verso l’autonomia lavorativa. Dopo una fase di orientamento e formazione, sono state attivate collaborazioni con aziende del territorio per attivare dei tirocini extracurriculari di inclusione sociale e socio-lavorativa in contesti reali. Un aspetto fondamentale del progetto è il coinvolgimento delle famiglie, che partecipano attivamente ai percorsi. Questo permette di rendere più solidi i risultati nel tempo e di costruire insieme un percorso che non sia solo lavorativo, ma anche di inclusione sociale e crescita personale. “AAA_Autonomia cercasi rappresenta un passo concreto verso una società più inclusiva, in cui ogni persona possa costruire il proprio percorso di vita in modo autonomo e dignitoso”, ha dichiarato la vicesindaca e presidente del coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale di Cerignola Maria Dibisceglia.