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    AAA_Autonomia Cercasi, verso una vita più indipendente per le persone con disabilità

    Accanto all’autonomia abitativa, il progetto prevede anche un percorso verso l’autonomia lavorativa

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Si avvia alla fase conclusiva il progetto AAA_Autonomia cercasi, nato con l’obiettivo di rendere più indipendenti le persone con disabilità e migliorare la qualità della loro vita. Il progetto è stato promosso dall’Ambito territoriale sociale di Cerignola e dall’Associazione temporanea di scopo (Ats), composta da Escoop-European Social Cooperative, Alice società cooperativa sociale onlus, l’associazione Solo Uguali Diritti S.U.D. Aps e la cooperativa sociale Pietra di Scarto. Giovedì 2 aprile alle ore 10:30, in via Foligno 9-10-11 a Cerignola, la presidente del coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale sociale di Cerignola nonché vicesindaca e assessora al Welfare Maria Dibisceglia e i rappresentanti dell’Ats taglieranno il nastro di uno dei tre dei gruppi appartamento, pensati per favorire l’autonomia abitativa dei beneficiari. Si tratta di strutture residenziali a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestite, rivolte a persone tra i 18 e i 64 anni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, che possiedono un buon livello di autonomia e non necessitano di assistenza continua.

    All’interno dei gruppi appartamento i residenti possono gestire in autonomia molte attività quotidiane, come la preparazione dei pasti e la cura della casa, comunque supportati da un coordinatore, presente almeno 12 ore a settimana, e da personale ausiliario durante il giorno per almeno 6 ore. Il progetto coinvolge 12 beneficiari, selezionati da un’équipe multidisciplinare integrata composta da personale dell’Ambito territoriale sociale e dagli Ets partner. L’equipe ha co-progettato un Progetto di Vita personalizzato con ogni persona utente del progetto e la sua famiglia. Questo progetto individuale sarà lo strumento principale per aiutare ogni persona a raggiungere il massimo livello possibile di autonomia, anche dopo la conclusione del progetto. I percorsi previsti includono attività per sviluppare competenze, aumentare la consapevolezza e migliorare la gestione della vita quotidiana.

    Accanto all’autonomia abitativa, il progetto prevede anche un percorso verso l’autonomia lavorativa. Dopo una fase di orientamento e formazione, sono state attivate collaborazioni con aziende del territorio per attivare dei tirocini extracurriculari di inclusione sociale e socio-lavorativa in contesti reali. Un aspetto fondamentale del progetto è il coinvolgimento delle famiglie, che partecipano attivamente ai percorsi. Questo permette di rendere più solidi i risultati nel tempo e di costruire insieme un percorso che non sia solo lavorativo, ma anche di inclusione sociale e crescita personale. “AAA_Autonomia cercasi rappresenta un passo concreto verso una società più inclusiva, in cui ogni persona possa costruire il proprio percorso di vita in modo autonomo e dignitoso”, ha dichiarato la vicesindaca e presidente del coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale di Cerignola Maria Dibisceglia.

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