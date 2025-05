Abbandono di rifiuti, insorgono i cittadini: «servono più controlli»

È sempre più difficile per i residenti del quartiere Addolorata convivere con l’abbandono incontrollato dei rifiuti. Nonostante il servizio di raccolta differenziata, in molte strade – tra cui via San Leonardo e via Leonardo da Vinci – si moltiplicano i casi di sacchetti lasciati sul ciglio della strada, spesso a pochi metri dalle abitazioni.

La situazione è ormai diventata insostenibile per molti cittadini, stanchi di convivere quotidianamente con odori sgradevoli, degrado urbano e un senso crescente di abbandono. Alcuni puntano il dito contro gli stranieri residenti nel quartiere, ma la realtà – come sottolineano diversi abitanti – è ben più complessa. «Siamo stufi di vedere i soliti sacchetti abbandonati agli angoli delle strade. La colpa non è solo degli stranieri, come spesso si sente dire: anche tanti cerignolani si comportano in modo incivile», racconta un residente di via San Leonardo. «C’è chi non vuole fare la differenziata, chi non rispetta i giorni di raccolta, e chi semplicemente preferisce liberarsi della spazzatura in modo più comodo, fregandosene delle regole e degli altri».

L’amministrazione comunale ha più volte invitato i cittadini a rispettare le norme sul conferimento dei rifiuti, ma i controlli e le sanzioni sembrano non bastare. Le foto trappole installate in alcuni punti della città non coprono tutte le aree interessate dal fenomeno e il personale addetto ai controlli ambientali è spesso insufficiente rispetto all’estensione del territorio da monitorare. Intanto, a farne le spese sono le famiglie che rispettano le regole e che ogni giorno devono convivere con uno spettacolo indecoroso sotto casa. L’appello dei residenti è chiaro: «Non si tratta di nazionalità, ma di educazione e senso civico. Serve più rispetto per il quartiere, per l’ambiente e per la comunità». L’auspicio è che con un rafforzamento dei controlli e una maggiore sensibilizzazione, il senso civico possa prevalere sull’inciviltà. Perché il decoro di una città inizia dai piccoli gesti quotidiani di ciascuno.