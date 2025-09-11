Contattaci al 3286684015
    Abbandono rifiuti, 81 sanzioni accertate da giugno a Cerignola grazie a fototrappole e Polizia Locale

    Multe da 217 euro ciascuna, per un totale di 17.577 euro, con una capacità di riscossione pari all’80 per cento

    EvidenzaPolitica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Da giugno ad oggi, grazie all’utilizzo delle fototrappole e al lavoro costante della Polizia Locale, sono state accertate 81 sanzioni da 217 euro ciascuna, per un totale di 17.577 euro, con una capacità di riscossione pari all’80 per cento. Un segnale chiaro a chi continua a sporcare la città senza alcun rispetto per il territorio e per i cittadini che effettuano correttamente la raccolta differenziata. “Chi abbandona i rifiuti compie un atto di inciviltà che colpisce tutta la comunità – spiega l’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza –. Per questo abbiamo intensificato i controlli e i risultati sono concreti: decine di persone sono state individuate e sanzionate. Nei prossimi giorni installeremo nuove fototrappole, ancora più efficaci, perché il messaggio sia chiaro: chi sporca paga. Non è tollerabile che l’inciviltà di pochi ricada sulla collettività”.

    Sulla stessa linea l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella: “La sicurezza e il decoro urbano passano anche dal rispetto delle regole. L’abbandono dei rifiuti è un problema che vogliamo affrontare con fermezza e i dati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Le fototrappole sono occhi vigili al servizio dei cittadini perbene e uno strumento concreto contro chi pensa di farla franca. Continueremo a potenziare i controlli: la nostra città merita pulizia e rispetto”. Il sindaco Francesco Bonito ribadisce l’operato dell’amministrazione: “Abbiamo assunto un impegno con la città: difendere il decoro e tutelare l’ambiente. Le sanzioni accertate in questi mesi sono un segnale forte, ma non basta. Serve il contributo di tutti: denunciare chi sporca e continuare a rispettare le regole. Una città più pulita è possibile solo se ciascuno fa la propria parte. Noi come amministrazione non arretreremo di un passo”.

    Ultimora

    Regione

    Approvate le linee-guida per la creazione delle botteghe-scuola in Puglia

    Un’importante opportunità per la transizione generazionale e per il trasferimento delle competenze all’interno delle...
    Italia

    Innovazione e gestione aziendale: come la tecnologia sta cambiando il modo di lavorare

    Il mondo del business ha subito una trasformazione radicale, trainata da digitalizzazione, automazione e...
    Attualità

    Sabato 13 settembre la quarta edizione del CeriWineFestival in piazza Matteotti

    L’associazione culturale IL TITOLO con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cerignola,...
    Cultura

    La Chiesa e l'Arciconfraternita dell'Addolorata di Cerignola: origine, storia e devozione

    Un filo rosso lega le vicende storiche nelle tappe di sviluppo della chiesa parrocchiale...
    Cultura

    Le antiche carte inedite del Polo Culturale Diocesano: fra macro e microstoria

    Inaugurato lo scorso 30 gennaio con la presenza di don Luca Franceschini, direttore dell’Ufficio...
    Calcio

    Accade tutto nel secondo tempo: 3-1 dell'Audace Cerignola al Siracusa

    Un secco 3-1 del Cerignola, che mette a segno tra le mura amiche il...

