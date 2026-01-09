Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieRegioneAbbattimento delle liste d'attesa, pronto il primo provvedimento di Decaro

    Abbattimento delle liste d’attesa, pronto il primo provvedimento di Decaro

    Dal 1° febbraio parte il piano sperimentale in tutte le Asl pugliesi

    Regione

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Come aveva annunciato nel momento della sua proclamazione, il primo provvedimento del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è sull’abbattimento delle liste d’attesa in sanità. Il documento, che sarà approvato nelle prossime ore, è stato messo a punto al termine di una riunione tenuta ieri in presidenza e alla quale hanno partecipato oltre al neo governatore, il capo di gabinetto Davide Pellegrino, il capo dell’avvocatura regionale Rossana Lanza, il capo dipartimento Salute Vito Montanaro e la direttrice generale dell’agenzia regionale della salute, Aress, Lucia Bisceglia. Queste le disposizioni previste: entro l’1 febbraio sarà avviato un piano sperimentale di abbattimento delle liste di attesa che le aziende sanitarie pugliesi dovranno presentare al governatore entro 15 giorni dall’approvazione del provvedimento. Le prescrizioni da ritenere prioritarie saranno le prestazioni “urgenti” e “brevi”, risultate quelle con maggiori criticità dal report di monitoraggio effettuato dalla Regione.

    Per accelerare lo smaltimento delle prestazioni, gli ambulatori specialistici che effettuano esami diagnostici, potranno prolungare l’apertura anche nei fine settimana e, durante tutta la settimana, sino alle 23. Le Asl avranno il compito di monitorare le attività professionali istituzionali e quelle in regime di intramoenia (attività libero professionale esercitata all’interno delle strutture pubbliche) condotte dai medici: laddove emergano violazioni, scatteranno sanzioni e nei casi più gravi la sospensione dell’attività intramuraria. Altro tassello al quale sarà data priorità sarà il monitoraggio dell’appropriatezza delle prescrizioni: secondo uno studio condotto da Aress, il 40% delle prescrizioni di esami con tac e risonanze magnetiche sono inappropriate, ovvero non necessarie. Dunque, per un periodo sperimentale di cinque mesi, entro il 10 di ogni mese, saranno verificate le prescrizioni effettuate dai medici così da evitare che quelle inappropriate intasino ancora le liste d’attesa. (ANSA)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Provincia

    Asl Fg, conclusi interventi per oltre 8 milioni di euro nel 2025

    ASL Foggia, nel corso del 2025, ha completato interventi per un totale di 8.263.648...
    Calcio

    L’Audace Cerignola sfida il Potenza, nel mirino l’operazione sorpasso in classifica

    Nella seconda giornata di ritorno del girone C di serie C, l'Audace Cerignola ospita...
    Attualità

    Il Natale di Torre Alemanna che ha illuminato Borgo Libertà con luci e attività

    Musica, giochi, laboratori, teatro, balli. E tanta voglia di divertirsi, condividere momenti di festa,...
    Italia

    Un solo click per impostare un viaggio

    Un viaggio si può anzi si deve organizzare prima della partenza. Scegliendo l'applicazione giusta...
    Sport

    La Pallavolo Cerignola in udienza dal Santo Padre: un evento straordinario il 21 gennaio

    La Pallavolo Cerignola vivrà un momento di altissimo valore simbolico e umano: mercoledì 21...
    Cronaca

    Nuovo assalto a portavalori sulla A14: chiuso il tratto fra Cerignola Est e la Napoli-Canosa

    Momenti di forte tensione nel pomeriggio lungo l’autostrada A14 Bologna–Taranto, dove intorno alle ore...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Provincia

    Asl Fg, conclusi interventi per oltre 8 milioni di euro nel 2025

    ASL Foggia, nel corso del 2025, ha completato interventi per un totale di 8.263.648...
    Calcio

    L’Audace Cerignola sfida il Potenza, nel mirino l’operazione sorpasso in classifica

    Nella seconda giornata di ritorno del girone C di serie C, l'Audace Cerignola ospita...
    Attualità

    Il Natale di Torre Alemanna che ha illuminato Borgo Libertà con luci e attività

    Musica, giochi, laboratori, teatro, balli. E tanta voglia di divertirsi, condividere momenti di festa,...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)