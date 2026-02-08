“Abilità diverse, uguali diritti”: il punto sul progetto della coop. ‘L’Abbraccio’ verso il secondo anno

La Cooperativa Sociale ‘L’Abbraccio’ di Cerignola, con sede operativa nel Centro diurno “AGAPE” in via Anagni, è da diversi anni un importante punto di riferimento a sostegno delle persone fragili e con disabilità, e delle loro famiglie, che risiedono in un territorio vasto e complesso come il nostro. Tanti e fruttuosi i progetti posti in essere nel corso del tempo, tutti aventi il fondamentale e generoso sostegno della Chiesa Valdese mediante i fondi dell’8×1000. Progetti che hanno preso forma e vita nei laboratori usufruibili dall’utenza a titolo gratuito, presso il Centro le cui attività hanno luogo dal 2013, e che lanotiziaweb.it segue con costanza e interesse. Uno di quelli particolarmente meritevoli di attenzione è intitolato “Le persone e il valore delle opportunità: abilità diverse, uguali diritti”, che ha mosso i suoi primi passi due anni fa. Si tratta di un progetto il cui successo ha portato uno slancio tale da continuare a interessare, con rinnovato entusiasmo, il contesto territoriale facente riferimento a Cerignola e alle zone limitrofe, con il coinvolgimento di aziende private, attività commerciali ed enti del terzo settore.

Come nel primo anno, lo scopo è quello di favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con abilità diverse frequentanti il Centro AGAPE. Il lavoro svolto al suo interno da parte degli operatori e dell’equipe appositamente costituita ha visto diversi utenti migliorare nelle abilità comunicative, nella condizione fisica e funzionale in maniera tale da riuscire a orientarsi in un eventuale percorso di inserimento lavorativo. Risultati che non sarebbe stato possibile conseguire senza un’equipe di validi professionisti, costituita da: Vincenzo Miranda, psicologo e musicoterapeuta; Tina Annacondia, logopedista; Antonio Riondino, fisioterapista; Raffaella Francia, maestra d’arte e responsabile del relativo laboratorio. Il progetto è coordinato da Sabrina Giglio, vicepresidente della Cooperativa, con l’ausilio del socio volontario Giuseppe Giglio.

Come detto, il progetto sta vivendo una fase di rinnovato slancio e noi de lanotiziaweb.it siamo andati a renderci conto di come procedono i lavori. «Continuiamo a portare i nostri ragazzi nelle diverse attività che ci hanno aperto le porte – spiega Giuseppe Giglio -, come l’azienda agricola “Le torri srl” di Caiaffa, il “Casalinga Store”, il “Bar Hilton” e la Cooperativa “Altereco”. Puntiamo sempre al massimo risultato, che è quello di creare le condizioni affinché possano trovare una stabilità lavorativa. È un progetto che si è dimostrato molto, molto valido, un dato che deduciamo dagli evidenti miglioramenti dei ragazzi negli aspetti su cui lavoriamo. Tutto è partito da una domanda che ci siamo posti: come aiutarli dal punto di vista concreto nell’eventualità di un loro inserimento in un’azienda? La risposta è anche nel progetto che va a rinnovarsi, in cui quest’anno il laboratorio d’arte ha una funzione centrale. È qui che verifichiamo quanto i ragazzi si sentano bene, acquisiscano autostima, perché vedono in prima persona l’effettiva bontà di ciò che fanno».

Ad avvalorare quanto detto da Giglio, fornendoci soprattutto un punto di vista da “addetto ai lavori”, è lo psicologo Vincenzo Miranda: «Forniamo un approccio multisistemico, nel senso che l’utente è focalizzato attraverso un’analisi di equipe, in cui valutiamo le competenze esistenti e comprendiamo quali possono essere quelle future, per proiettarlo verso una dimensione professionalizzante. Un approccio multidisciplinare che ci consente di fare una valutazione logopedica, psicologica, fisioterapica, con una particolare attenzione a migliorare alcuni aspetti motori i quali potrebbero essere utili per diverse funzioni, fra cui quelle del laboratorio d’arte. C’è infatti la figura della maestra d’arte, che è il fulcro progettuale. E il progetto non è affatto a sé stante, perché lavoriamo affinché i progetti si colleghino l’uno all’altro, con un fil rouge che consente ai ragazzi di percorrere un processo di professionalizzazione sempre crescente, partendo dalle loro potenzialità. Il laboratorio d’arte – conclude Miranda – è fondamentale, e sarebbe altrettanto fondamentale ampliarlo e potenziarlo con nuovi strumenti che renderebbero l’esperienza dell’utente più performante, maggiormente adatta ai tempi».