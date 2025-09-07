Contattaci al 3286684015
    Accade tutto nel secondo tempo: 3-1 dell’Audace Cerignola al Siracusa

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Gennaro Balzano
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Un secco 3-1 del Cerignola che mette a segno tra le mura amiche il primo successo della stagione. Ospite al Monterisi la neopromossa Siracusa al cospetto dell’undici di casa. Maiuri schiera il classico 3-5-2 con Cuppone ed Emmausso nel reparto offensivo; gli isolani optano per tre mezze punte Limonelli, Contini e Guadagni, dietro l’unica punta Capanni.

    Avvio di gara piuttosto fisico con due fischi del signor Aldi nel primo minuto di gioco. Al minuto 5 Greco, sbagliando, offre palla a Guadagni che la spara alta da posizione molto invitante. Minuto 11 Puzone si inserisce in area, pallonetto dal fondo, il Cerignola salva sulla linea. Al quarto d’ora Cocorocchio toglie le castagne dal fuoco in area evitando il peggio su una palla vagante. Qualche secondo più tardi è Emesso ad involarsi in solitaria e andare a rete: è offside. Stesso copione due minuti più tardi, ancora Emmausso, ancora fuorigioco. Pallino del gioco nelle mani degli ospiti che provano a fare la partita. Alla mezz’ora tentativo dalla lunga distanza di Valente. Guadagni crossa da destra, Contini (32′) si ritrova palla addosso in area piccola e non riesce a piazzarla. Minuto 35 Cuppone in velocità verso la porta centra in pieno il portiere e si divora un gol fatto. Due minuti dopo, Pacciardi riceve un bel cross ma spreca. Terzo goal annullato, stavolta a Cuppone, al 42′. Limonelli in pieno recupero va vicino alla rete.

    Si riprende dal 0-0 del primo tempo. Contatto in area sul neoentrato Todisco al 3 minuto ma l’arbitro lascia proseguire il gioco. Minuto 51 punizione da 35 metri di Candiano su Pacciardi, che la controlla di testa e poi calcia un preciso diagonale a rete: 0-1. Il Cerignola richiede il check su un contatto in area su Vitale: non c’è rigore. Al 58′ esplode il Monterisi: Cuppone sul filo del fuorigioco si invola verso la porta, si sistema palla di testa e calcia forte a rete. E’ pareggio 1-1 per l’Audace Cerignola. Un’ora di gioco e ci prova Valente con una punizione insidiosa. Dopo poco più di venti minuti Maiuri opta per la tre punta in campo e inserisce Gambale. Giocata di Capanni al 72′, nulla di fatto. Mezz’ora di gioco nel secondo tempo, punizione di Gaetano Vitale e colpo di testa di Emmausso (76′) che ribalta il risultato 2-1. La traversa nega la gioia del gol a Cuppone (78′) che tenta il pallonetto. Diversi cambi da entrambi i lati negli ultimi dieci minuti. Pochi secondi dopo il 90′ Cuppone fa quaranta metri in velocità, salta il portiere e va a rete (3-1), facendo calare i titoli di coda sul match. Nonostante i 7 minuti di recupero non accade molto altro. Il Cerignola confeziona la prima vittoria in campionato per 3-1.

    Audace Cerignola-Siracusa 3-1

    AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco 6; Cocorocchio 6 (21’ st Gambale 6), Martinelli 6.5, Visentin 6; Russo 6 (42’ st Spaltro), Vitale 7, Bianchini 7, Cretella 6 (25’ st Sainz-Maza 6.5), D’Orazio 6 (1’ st Todisco 6); Emmausso 7.5 (42’ st Parlato sv), Cuppone 8. A disp.: Fares, Iliev, Ntampizas, Paolucci, Ballabile, Moreso, Ianzano, Ruggiero. All.: Maiuri 7.5.

    SIRACUSA (4-2-3-1):  Bonucci 5.5; Puzone 6 (36’ st Zanini 6), Pacciardi 7, Bonacchi 6 (36’ st Falla 6), lob 5; Valente 5 (45’ st + 3’ Morreale sv), Candiano 5; Limonelli 5, Contini 5.5 (29’ st Frisenna 6), Guadagni 6 (36’ st Di Paolo sv); Capanni 6. A disp.: Svlla, Frosali, Damian, Catena, Ba, Krastev. All.: Turati 6.5.

    ARBITRO: Aldi di Lanciano 5.5
    NOTE: Serata mite, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico.
    Ammoniti: 43’ Emmausso, 30’ st Pacciardi,
    Reti: 6’ st Pacciardi, 13’ st Cuppone, 31’ st Emmausso, 45’ st Cuppone
    Angoli: 5-1
    Recupero: 4’; 7’.

