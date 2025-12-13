Ad Altamura, l’Audace Cerignola rincorre la quarta affermazione esterna di fila

Penultima giornata di andata (la 18^ complessiva) nel girone C di serie C, con l’Audace Cerignola atteso da un nuovo derby in trasferta, stavolta sul campo del Team Altamura. Domenica scorsa, i ragazzi di Vincenzo Maiuri sono stati fermati sull’1-1 dalla Casertana al “Monterisi”, proseguendo comunque la serie di gare utili, giunta a quota cinque. Un pizzico di sfortuna ha impedito ai gialloblù di allungare la striscia di vittorie consecutive, se si considera l’episodio dell’autorete di Gasbarro a consegnare il pari ai campani e il palo centrato a recupero inoltrato da Moreso. É comunque un Cerignola che conferma di essere in una tendenza positiva, sia sotto gli aspetti di carattere, voglia e determinazione, sia sul fronte del gioco, rendendosi più volte pericoloso e anche in maggior modo rispetto agli ultimi avversari incontrati. L’intenzione è ottenere il meglio possibile dagli ultimi due appuntamenti del 2025, prima di andare alla pausa natalizia: ofantini reduci da ben tre affermazioni consecutive lontano da casa e che proveranno a servire il poker, ben sapendo però delle insidie nascoste nel viaggio barese e in uno stadio tradizionalmente ostico per i colori gialloblù.

Il tecnico milanese non avrà a disposizione lo squalificato Martinelli, privando la retroguardia del suo elemento più esperto e carismatico: a contendersi il posto sono Cocorocchio e Ligi, con il primo in vantaggio per partire titolare. Per il resto, massima fiducia agli interpreti ormai abituali in queste settimane: reduce dall’attribuzione del premio come miglior calciatore di novembre nel girone meridionale, Gambale va alla ricerca di gol per rimpinguare il suo personale bottino.

Il Team Altamura è tredicesimo in classifica con 19 punti ed un bilancio generale di quattro vittorie, sette pareggi e sei sconfitte: buono il margine di cinque lunghezze sulla zona playout, con i murgiani impegnati ad ottenere la seconda salvezza consecutiva. La panchina in estate è stata affidata a Devis Mangia (in passato allenatore dell’Under 21, della nazionale di Malta e con esperienze fra le altre a Bari e Palermo), scommettendo sulla voglia di rilancio dopo una assenza di circa tre anni dai campi. Nel mercato, gli innesti più di spicco hanno riguardato profili di massima esperienza, fra cui: i difensori Lepore, Poli e Nicolao (quest’ultimo ex assieme a Silletti); il centrocampista Crimi e gli attaccanti Rosafio e Curcio. Di recente invece è stato ingaggiato in prima linea Suazo jr, figlio di David, punta di Cagliari ed Inter, fra le altre. Sostanzialmente identico il ruolino di marcia dei biancorossi fra le mura amiche e in trasferta (rispettivamente con 9 e 10 punti raccolti), un successo interno manca però da quasi due mesi. Non molto esplosivo il reparto offensivo, con 16 gol realizzati e Simone miglior marcatore con tre centri. I murgiani si disporranno con il 3-4-3, occhio all’esterno Mogentale, autore della bellissima rete valsa il successo a Giugliano.

L’ultimo precedente ad Altamura è parecchio recente, il 19 aprile finì 1-0 per i padroni di casa. Calcio d’inizio allo stadio “D’Angelo” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Gemelli, della sezione di Messina.