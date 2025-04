Addio a Savino Voltarella, il pallone a Cerignola perde un pezzo di storia

Se n’è andato nel giorno in cui la sua amata Inter sarebbe scesa in campo a Monaco di Baviera, per un quarto di finale di Champions League: il mondo del calcio cittadino dice addio a Savino Voltarella, scomparso all’età di 80 anni, ricoverato all’ospedale “Tatarella”. Per una decade è stato presidente dell’allora Gioventù Calcio Cerignola, massima espressione del pallone della città del Tavoliere, dopo esserne stato direttore sportivo nel 1990/91 in un torneo giocato punto a punto con la Juve Stabia. In un paio di circostanze, nell’allora Campionato Nazionale Dilettanti (equivalente dell’attuale serie D), sfiorò l’ingresso dei gialloblù nel professionismo mancando di poco la promozione in C2. Nel 1991 duellando col il Calitri – in una squadra che vedeva muovere i primi passi Leonardo Colucci, prima di spiccare il volo per una carriera sui campi di A e B – e nel 1995, arrendendosi soltanto al Taranto. Fra gli alfieri di quegli anni ad esempio il portiere Antonio Cagnazzo e l’attaccante Michelangelo Palladino fra gli altri, mantenendo in quarta serie il Cerignola per dieci anni: nel 1996/97 arrivò terzo con semifinale di coppa Italia. Nonostante qualche screzio con la piazza, nel segmento finale della sua gestione conclusa nel 2001 con la retrocessione in Promozione, occuperà un posto di rilievo nella storia calcistica locale.

Non solo per la sua opera da presidente, ancora negli ultimi tempi (seppur un po’ provato da alcune vicissitudini fisiche) restava un finissimo conoscitore dei regolamenti e delle carte federali, uno dei più valenti in tal senso dell’intero Sud Italia. Tanti infatti hanno imparato dalla sua scuola o cogliendo preziosi consigli, proprio per il suo sapere sconfinato di regole e norme. La sua attività è continuata nelle serie minori regionali, sempre col nome Gioventù Calcio per oltre un ventennio, dando la possibilità a numerose generazioni di giovani di potersi cimentare sul rettangolo verde del “Michele Cianci”, inseguendo sogni o la semplice passione.

Una figura competente e con la quale si poteva discutere di calcio a 360°, con ricordi e aneddoti sempre pronti su quanto era il suo passato, potendo apprendere sempre qualcosa di nuovo. Un carattere a volte vulcanico ma decisamente appassionato, in un calcio che aveva ancora la sua essenza genuina, fra terreni di gioco polverosi e obiettivi da conquistarsi ogni anno. Alla famiglia giunga il cordoglio e la vicinanza dalla redazione de lanotiziaweb.it.