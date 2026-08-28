Addio ad Antonio Daniello, ex presidente dell’Audace Cerignola: sfiorò la D nella sua gestione

Lutto per la città di Cerignola: è scomparso Antonio Daniello, imprenditore e presidente dell’Audace nei primi anni Duemila. Nella stagione 2006/2007 sfiorò la promozione in serie D, quando i gialloblù vennero eliminati dal Carini nelle semifinali dei playoff nazionali di Eccellenza. La società ora guidata da Gianni Nardiello, attraverso un post sui canali social, ha espresso cordoglio per la dipartita: «La S.S. Audace Cerignola si stringe con profonda commozione alla famiglia Daniello per la scomparsa di Tonino Daniello, ex presidente del club gialloazzurro. Una figura che ha fatto parte della storia dell’Audace Cerignola e che ha contribuito, con il proprio impegno e la propria passione, al percorso della società. A nome del presidente, della dirigenza, dello staff, della squadra e di tutta la famiglia gialloazzurra, le più sentite condoglianze ai familiari e a tutti i suoi cari. Ciao Tonino, che la terra ti sia lieve». Una figura appassionata e che tanto ha dato al mondo sportivo cerignolano, il cui ricordo è espresso anche dalla partecipazione e dalle parole di chi lo ha conosciuto nei messaggi comparsi sul web.