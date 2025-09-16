Contattaci al 3286684015
    Addio al rapper cerignolano Emilio Vurchio, del duo Lb Gang

    Una grave malattia lo ha portato via a soli 28 anni, il saluto del partner musicale Elbi

    da Redazione
    Ci ha lasciato oggi il rapper cerignolano Aps, nome artistico di Emilio Vurchio, del duo Lb Gang: aveva soltanto 28 anni e la sua dipartita è stata causata da una grave malattia. Gli amici, la famiglia, Elbi esprimono tutto il loro dolore. Soltanto poco più di tre mesi fa, avevamo dedicato un articolo all’uscita di “Cerignola Detroit”, album d’esordio del duo. Proprio Elbi, partner di Aps nell’avventura musicale, saluta così l’amico: «Adesso la tua voce sarò io, fai ballare gli angeli come facevi con i tuoi fan». Anche la nostra redazione si associa alla famiglia e a tutti coloro che volevano bene ad Emilio, esprimendo cordoglio per la prematura scomparsa.

