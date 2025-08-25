Contattaci al 3286684015
    Affidabilità ed esperienza, la Flv Cerignola può contare anche su Antonella Piarulli

    Affidabilità ed esperienza, la Flv Cerignola può contare anche su Antonella Piarulli

    Terza stagione consecutiva in rossogialloblù per la centrale coratina classe 1993: il sodalizio ofantino chiude al momento l'allestimento del roster per la B2

    La FLV Cerignola annuncia la riconferma della centrale Antonella Piarulli, un ulteriore tassello per un organico competitivo per affrontare il campionato di serie B2 2025/2026. Classe 1993 e originaria di Corato, il posto 3 è ormai di casa nella società ofantina, poiché sarà la terza stagione consecutiva con sulla maglia gli stessi colori. Una giocatrice esperta e per tale motivo garanzia di qualità non soltanto tecnica, che garantisce un riferimento all’interno del gruppo con presenza e saggezza. Piarulli compone con Iacca e Mansi un reparto centrali di tutto rispetto: i suoi 184 cm segnano al contempo una spiccata efficacia a muro e una produzione offensiva non banale, tanto che nella passata stagione è risultata spesso fra le migliori marcatrici. Temperamento e sicurezza fra le doti migliori nel rettangolo di gioco, un elemento su cui ripartire in un palcoscenico nazionale che più volte l’ha vista protagonista negli anni precedenti.

    «Ripartiamo da quanto di buono fatto nella scorsa annata e dal traguardo straordinario raggiunto, merito del lavoro fatto da ciascuno in società, dallo staff alle compagne e ai tifosi, sempre vicini – spiega Piarulli -. Occorre rimettersi al lavoro con lo stesso entusiasmo, con la consapevolezza di misurarci con un campionato di più alto livello. Obiettivo continuare a crescere singolarmente e insieme con sudore e fatica ogni giorno in palestra, dando sempre il massimo. Ci vediamo al palazzetto!». La FLV conclude per il momento l’assortimento del roster da affidare alle cure del coach Cosimo Dilucia: fra pochi giorni l’avvio della preparazione, per il torneo che scatterà per le rossogialloblù l’11 ottobre.

