Agevolazioni Tari a Cerignola, fino al 31 luglio possibile presentare domanda

Dal sito del Comune di Cerignola è possibile scaricare il modello di richiesta agevolazione Tari, la tassa sui rifiuti, per il 2025 per i nuclei familiari più deboli. Si tratta di un sostegno economico che l’amministrazione comunale riesce a garantire per il quarto anno consecutivo. È una scelta politica ben chiara perché i Comuni possono liberamente decidere se prevedere tali agevolazioni o meno. Con la modifica dell’articolo 27 del Regolamento della disciplina della Tari, infatti, per il 2025 vengono impiegati 200mila euro per sostenere i cittadini. Sono previsti diversi scaglioni in base all’Isee: il primo va da 0 a 9.530 euro e prevede una riduzione massima del 50 per cento della Tari; da 9.531 euro a 12.500 la riduzione massima si attesta al 40 per cento; da 12.501 a 15.000 mila euro l’agevolazione arriva al 30 per cento; da 15.001 a 20.000 euro si può arrivare al 20 per cento. Le rate per il pagamento della Tari restano quattro.

Per compilare il documento bisogna seguire questo indirizzo online https://comune.cerignola.fg.it/novita/agevolazioni-tari-2025/ (fare copia e incolla sul computer o cellulare) e scaricare l’allegato denominato “Modello di richiesta-agevolazione-TARI 2025-per-disagio-sociale-ed-economico”. Una volta redatto è possibile inviare l’istanza, massimo entro il 31 luglio 2025, all’indirizzo pec protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia. È consentito consegnare la documentazione anche a mano all’ufficio Protocollo ubicato all’interno del Comune di Cerignola, seguendo gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Oltre alla richiesta di agevolazione, è necessario allegare il modello Isee corrente in corso di validità e la copia del documento di identità della persona intestataria della Tari. “Cerchiamo sempre di fare il possibile per le persone più fragili e anche quest’anno siamo riusciti a prevedere delle agevolazioni per le fasce di popolazione in difficoltà”, le parole del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito.