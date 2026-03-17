Agricoltori pensionati, Matteo Valentino confermato alla guida di ANP-CIA Puglia

Matteo Valentino è stato riconfermato per altri quattro anni alla presidenza regionale dell’ANP Puglia, l’Associazione Nazionale dei Pensionati di CIA Agricoltori Italiani. È quanto hanno decretato per acclamazione i delegati dell’Assemblea Elettiva Regionale. Nella sua relazione, il presidente Valentino ha rinnovato il proprio impegno e quello dell’ANP Puglia sulle questioni più importanti, a cominciare da servizi, pensioni minime e sanità. “C’è un enorme ritardo sulla programmazione inerente all’attivazione concreta delle Case di Comunità e agli Ospedali di Comunità. Un esempio clamoroso è dato da ciò che accade nel più piccolo paese della Puglia, Celle di San Vito, dove gli abitanti, per la stragrande maggioranza anziani, non hanno nemmeno un ambulatorio e un medico per il servizio dell’assistenza sanitaria di base in loco. Occorre costruire un nuovo patto per il Mezzogiorno d’Italia”. In Puglia e in tutta Italia, molti anziani vivono nelle aree interne e nelle zone rurali che stanno perdendo progressivamente sempre più abitanti.

“Gli agricoltori che vivono nelle loro campagne sono un presidio del territorio, se ne prendono cura contro fenomeni come il dissesto idrogeologico, producono le eccellenze agroalimentari italiane. Devono essere messi nelle condizioni di continuare a svolgere questo ruolo e di trasmetterlo ai giovani con un ricambio generazionale che contrasti l’abbandono del territorio e l’emigrazione”, ha dichiarato Valentino. È necessario, inoltre, continuare le battaglie per una sanità territoriale più vicina a cittadine e cittadini delle aree interne e rurali. L’ANP Puglia continuerà a impegnarsi contro il triste fenomeno delle truffe agli anziani. Bisogna denunciare, ad aver paura e a provare vergogna devono essere i criminali. A tutti può capitare di essere presi di mira o di essere truffati: informarsi, denunciare e collaborare è fondamentale per stroncare questo odioso fenomeno.

L’IMPEGNO ANP-CIA PUGLIA Il primo a complimentarsi con Matteo Valentino per la sua riconferma è stato Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani: “ANP-Cia Puglia in questi anni ha svolto un lavoro prezioso”, ha dichiarato Sicolo. “Gli anziani agricoltori sono fondamentali per il comparto primario. Rappresentano un bagaglio di esperienza, competenze acquisite sul campo e capacità di lavorare in un settore sempre più esposto a problemi e congiunture drammatiche come quella attuale, caratterizzata dalle conseguenze pesantissime delle guerre che stanno incendiando Europa e Medio Oriente. E’ fondamentale che gli anziani possano trasmettere la propria esperienza ai giovani, così da favorire il ricambio generazionale e scongiurare il dramma dell’abbandono delle campagne. Anche in Puglia la popolazione over 65 è in aumento, il numero dei giovani diminuisce anche a causa di una forte ripresa dell’emigrazione: la combinazione di questi due dati comporta una serie di conseguenze che impongono un cambiamento radicale per quanto riguarda le politiche socio-sanitarie assistenziali, quelle sulla formazione e il ricambio generazionale in ambito lavorativo, mettendo in evidenza l’esigenza di un nuovo patto intergenerazionale”.