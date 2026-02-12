Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCronacaAi domiciliari l'anziano che ha sparato ad un dipendente a Cerignola

    Ai domiciliari l’anziano che ha sparato ad un dipendente a Cerignola

    Il ferito, sottoposto ad intervento chirurgico all'ospedale "Tatarella", non è in pericolo di vita

    Cronaca

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.
    carabinieri

    I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, nella mattinata odierna, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di tentato omicidio un 86enne residente in zona. L’uomo, all’interno dell’azienda agricola di famiglia, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco nei confronti di un dipendente, colpendolo all’addome, per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura. Immediatamente attivate le ricerche, l’anziano è stato rintracciato dopo alcune ore all’interno di un’abitazione situata nel centro cittadino, dove si era barricato. Grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma locale, del negoziatore specializzato del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia e del personale delle Squadre Operative di Supporto dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari, si è riusciti ad accedere all’immobile e a bloccare l’uomo in sicurezza.

    Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro una pistola calibro 7.65, verosimilmente utilizzata per commettere il grave gesto. La vittima, trasportata d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale civile “Tatarella” di Cerignola, è stata sottoposta a intervento chirurgico e non versa in pericolo di vita. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, in considerazione della sua età avanzata e dell’incompatibilità con il regime carcerario, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    Visita del Governatore Antonio Bellisario Braia al Rotary Club di Cerignola e Reali Siti

    Il Rotary Club di Cerignola e Cinque Reali Siti ha accolto con grande entusiasmo...
    Calcio

    Generosità e straordinaria applicazione, il Cerignola esce indenne da Catania

    Finisce 0-0 fra Catania e Audace Cerignola: i gialloblù non diventano la prima squadra...
    Attualità

    Torre Alemanna, “Maschere d’Amore” per animare Carnevale e San Valentino

    Nel periodo più colorato e giocoso dell’anno, tra coriandoli e cuori, Carnevale e San...
    Cronaca

    Si è arreso l’85enne barricatosi in casa a via Cassino a Cerignola

    Si è arreso senza opporre resistenza ai carabinieri che sono entrati nell'abitazione in cui...
    Calcio

    Il Cerignola visita la vicecapolista Catania, provando a realizzare una nuova impresa

    Nel secondo turno infrasettimanale del girone C di serie C, l'Audace Cerignola sarà ospite...
    Cronaca

    Cerignola, uomo spara e si barrica in casa. Carabinieri in azione

    Momenti di forte tensione a Cerignola, dove un intero quartiere, nella zona di via...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    Visita del Governatore Antonio Bellisario Braia al Rotary Club di Cerignola e Reali Siti

    Il Rotary Club di Cerignola e Cinque Reali Siti ha accolto con grande entusiasmo...
    Calcio

    Generosità e straordinaria applicazione, il Cerignola esce indenne da Catania

    Finisce 0-0 fra Catania e Audace Cerignola: i gialloblù non diventano la prima squadra...
    Attualità

    Torre Alemanna, “Maschere d’Amore” per animare Carnevale e San Valentino

    Nel periodo più colorato e giocoso dell’anno, tra coriandoli e cuori, Carnevale e San...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)