Ai domiciliari l’anziano che ha sparato ad un dipendente a Cerignola

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, nella mattinata odierna, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di tentato omicidio un 86enne residente in zona. L’uomo, all’interno dell’azienda agricola di famiglia, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco nei confronti di un dipendente, colpendolo all’addome, per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura. Immediatamente attivate le ricerche, l’anziano è stato rintracciato dopo alcune ore all’interno di un’abitazione situata nel centro cittadino, dove si era barricato. Grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma locale, del negoziatore specializzato del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia e del personale delle Squadre Operative di Supporto dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari, si è riusciti ad accedere all’immobile e a bloccare l’uomo in sicurezza.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro una pistola calibro 7.65, verosimilmente utilizzata per commettere il grave gesto. La vittima, trasportata d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale civile “Tatarella” di Cerignola, è stata sottoposta a intervento chirurgico e non versa in pericolo di vita. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, in considerazione della sua età avanzata e dell’incompatibilità con il regime carcerario, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.