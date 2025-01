Al PalaCicogna di Cerignola svolto l’evento BUDO dedicato alle arti marziali

Nella mattinata di domenica 26 gennaio, presso il PalaCicogna di Cerignola, si è tenuto l’evento BUDO 武道, dedicato alle discipline orientali ed organizzato dal Comitato provinciale UISP di Foggia-Manfredonia. Presenti al PalaCicogna sono stati il Sindaco Francesco Bonito, l’assessore alle Politiche dello sport Teresa Cicolella, il consigliere comunale Francesco Sorbo e la presidente dell’UISP Foggia-Manfredonia Nancy Zorretti. L’evento è stato indirizzato ai praticanti dagli 8 anni in su, agli appassionati e a chiunque avesse voluto avvicinarsi alle arti marziali ed alle pratiche di benessere quali karate, judo, ju jutsu, yoga e difesa personale. All’incontro di tipo open hanno potuto prendere parte tutte le Asd e le società sportive anche non affiliate all’UISP. Moltissimi gli atleti presenti, giunti da città come Foggia, Vieste, Lucera e tante altre.

L’evento si è avvalso della guida di maestri qualificati, che hanno condotto sessioni pratiche e dimostrazioni tecniche per introdurre i partecipanti al mondo ispirato dal BUDO (letteralmente la via del guerriero), un percorso mentale e spirituale volto a sviluppare autocontrollo, rispetto e disciplina. “Si tratta di una bellissima giornata di sport – ha detto per l’occasione l’assessore Cicolella –. Le arti marziali sono molto più che discipline sportive. Sono vere e proprie filosofie di vita che migliorano le menti e le anime di quanti le praticano, e Cerignola è felicissima di poter ospitare eventi così significativi”. “Sono orgoglioso che la nostra città abbia accolto così tanti atleti ed appassionati di arti marziali –ha dichiarato il Sindaco Bonito –. Le arti marziali, da sempre, promuovono non solo la salute fisica ma anche, se non soprattutto, valori quali l’onore, la disciplina e la nobiltà d’animo di cui la nostra società sente molto bisogno”.

Nancy Zorretti, Presidente del Comitato Territoriale UISP Foggia-Manfredonia, ha commentato: “Questa manifestazione ha dimostrato ancora una volta come le arti marziali possano essere uno strumento potente di crescita personale e collettiva. Ringrazio di cuore Orazio Falcone, già presidente della nostra UISP, e il Maestro Luigi Carulli per averci creduto e aver portato fino a questo livello di partecipazione e di coinvolgimento le discipline orientali. È stato emozionante vedere tante persone unite da passione e valori comuni, confermando il ruolo dello sport come veicolo di inclusione e cultura”. L’evento ha rappresentato un momento di incontro tra diverse realtà associative e un importante esempio di come lo sport possa essere un linguaggio universale capace di abbattere barriere e creare comunità.

Le associazioni partecipanti: ASD Suvaran Tara Holistic (Docente Oriana Lapollo, Assistenza tecnica Caroli Spena); ASD California Gym Manfredonia (Luigia e Nico, con i Maestri Antonio Totaro e Luigi Carulli, collaboratore tecnico Michele Fabrizio; ASD Pol. Juvenilia Lucera (Maestro Felice Scioscia, collaboratori tecnici Anita Scioscia, Filippo Ienco, Miriam Ursitti e Giuliano Ciavotta); ASD Kodokan Judo Cerignola (Maestro Davide Izzi, collaboratori tecnici Antonio Morra, Nicola Dazzeo, Carmine Tristano); ASD Fit Point Cerignola (Maestro Emanuele Debono, collaboratori tecnici Domenico Scalera, Francesco Defilippis, Giuseppe Labroca, Matteo Cappiello, Teresa Annale); ASD Arashi Team Canosa di Puglia (Maestri Nunzio Pellegrino e Angela Zingaro); ASD Sport e Cultura Cambio Stile Vieste (Mariella Vergura, Collaboratore tecnico Giovanni Basta); ASD Adlim Rodi Garganico (Maestro Michele Ricucci); ASD Ken Jitsu Club Foggia (Maestro Filippo Saponaro, collaboratori tecnici Amedeo Niro, Felice Miticocchio, Raffaele Quatraro, Mario Cagiano).

Questo slideshow richiede JavaScript.