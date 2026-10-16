Al via i campionati di serie B di Volley, in campo l’Udas contro Valdiano

Partono nel weekend i campionati di serie B di volley, che in questa stagione vedono ai nastri di partenza l’Udas al maschile e la Enzo Flv nel femminile. La formazione di Cosimo Dilucia però, nel torneo di serie B2 in rosa, dovrà attendere la prossima settimana per il debutto ufficiale, a causa del numero di squadre dispari nel girone I e dal turno di riposo imposto dal calendario in questa prima giornata.

Esordio casalingo invece per l’Udas, nella nuova cornice interna del pala “Tatarella”: domani (ore 18.30) sarà ospite il Valdiano Volley. Dopo la scorsa trionfale annata (con il ‘triplete’ promozione, coppa Puglia e Supercoppa del Sud), gli ofantini si riaffacciano sul palcoscenico nazionale a svariati anni di distanza dall’ultima volta. In panchina è stato scelto Francesco Valente, fra i pilastri della passata stagione alcune conferme di rilievo come i centrali Porro, Mancini e Pappalardo, il libero Raffaele. In entrata invece si è scelta prevalentemente una linea verde, con i principali arrivi rappresentati dal regista Cipolloni Save, dal posto 4 polacco Pazgan, dall’opposto Franza. La società non si è sbilanciata sui possibili obiettivi, purtuttavia in quanto neopromossa, l’Udas innanzitutto avrà la missione di una salvezza tranquilla: strada facendo nel caso di potrebbero variare gli orizzonti. Il Valdiano è reduce dal terzo posto dell’anno scorso nel raggruppamento G: i campani sono guidati da mister Baldon ed hanno quasi interamente rinnovato l’organico, eccezion fatta per il libero Carpentieri. Fra i giocatori più interessanti, si possono citare il fuorimano Voleanschii, i martelli Soncini e Msatfi e l’altro libero Conforti. Un impegno sulla carta già da un buon coefficiente di difficoltà per i biancazzurri, che proveranno a partire col piede giusto, sfruttando anche il fattore campo.