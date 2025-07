Al via i saldi estivi in Puglia, attese importanti opportunità per il territorio

Sabato 5 luglio 2025 prenderanno ufficialmente il via i saldi estivi in Puglia, che proseguiranno fino a martedì 2 settembre, per una durata complessiva di 60 giorni. Secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, in Italia ogni famiglia spenderà mediamente 203 € (circa 92 € pro capite) in saldi, per un valore complessivo stimato di 3,3 miliardi di euro, coinvolgendo circa 16,1 milioni di famiglie. Per la Puglia, indicano una media di spesa familiare fra 220 e 250 €, con l’81% delle famiglie partecipanti. Ciro Conte, presidente di Federmoda Confcommercio per la provincia di Foggia, dichiara: “I saldi sono un momento importante per fare shopping di qualità, risparmiando e vivendo appieno la vitalità delle nostre città. In un contesto ancora segnato dall’inflazione e dalla digitalizzazione crescente, registriamo segnali positivi sia a livello nazionale che sul nostro territorio. Incoraggiamo i consumatori a scegliere il commercio di vicinato: qualità, professionalità e un rapporto umano che l’online non offre. Sostenere un’azienda foggiana significa sostenere la crescita dell’intero territorio”.

Regole per i saldi etici

Federmoda Confcommercio ricorda l’importanza della massima trasparenza:

· Indicazione chiara del prezzo originario, della percentuale di sconto e del prezzo finale, con riferimento al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti.

· Divieto di vendite promozionali nei 15 giorni precedenti il 5 luglio.

· Ordine del diritto al cambio, secondo le norme del Codice del Consumo, se il capo è difettoso.

· Separazione visibile dei capi in saldo da quelli a prezzo pieno.

“Invitiamo cittadini, turisti e famiglie, conclude Ciro Conte, a frequentare i negozi della provincia di Foggia: qui trovano non solo un capo scontato, ma anche consigli personalizzati, servizio post-vendita e la possibilità di sostenere un tessuto economico fatto di professionalità e imprenditorialità locali. Approfittate dei saldi per fare acquisti consapevoli e responsabili”, conclude Conte.