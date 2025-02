Al via il progetto “Cerignola in Verde”: 160 nuovi alberi in città e 100 nuove panchine in Villa Comunale

È prossimo all’avvio il progetto “Cerignola in Verde” che prevede la piantumazione di 160 nuovi alberi, querce e tigli, e l’installazione di 100 nuove panchine in Villa Comunale. Nel quadro del progetto è inclusa una corposa serie di interventi: la fornitura e la messa a dimora di essenze arboree comprese le operazioni preliminari per la preparazione delle buche e/o per l’eliminazione della ceppaie a rimpiazzo delle fallanze esistenti; l’irrigazione di soccorso da garantire quotidianamente per i primi 15 giorni e quando necessario; la concimazione di base per il primo mese; il censimento delle piante messe a dimora e l’inserimento all’interno del sistema GIS R3; la manutenzione degli alberi messi a dimora, congiuntamente col resto del patrimonio arboreo per il quale la gestione è già compresa nell’appalto di servizio; la sistemazione delle panchine in Villa Comunale, con l’installazione delle 100 nuove previste dal progetto.

Sono state inoltre individuate le zone cittadine, 37 in tutto, destinate alla piantumazione dei nuovi alberi: Villa Comunale (n° 5 alberi); Corso Aldo Moro; Corso Roma; Corso Gramsci; Piazza Nicola Zingarelli; Via Vittorio Veneto; Piazza Sant’Antonio; Via dei Mandorli; Via Fra Daniele; Via Giovanni Gentile; Via Puglie; Via Don Minzoni; Via Napoli; Parco Lagonegro; Parco Baden-Powell; Parco Barbaro (Mezzaluna); Corso Scuola Agraria; Viale di Levante; Viale di Ponente 20; Viale Cimitero; Via Falcone; Via Corsica; Via Trento; Via Po; Viale XXIV Maggio; Via San Leonardo; Viale Europa; Via Tripoli; Via G. Pavoncelli; Viale Roosevelt; Via Nizza 32; Via Montegrappa; Parco 2 Giugno; Vicolo III Melfi; Via Stella; Piazza Ventimiglia; Via Adige.

“Il progetto “Cerignola in Verde” si integra alla perfezione nella politica di riqualificazione delle aree verdi cittadine intrapresa da questa amministrazione. La piantumazione di 160 nuovi alberi in diverse zone e l’installazione di 100 nuove panchine in Villa Comunale, nonché tutti gli altri lavori previsti, renderanno Cerignola una città attenta all’ambiente e all’arricchimento dell’arredo urbano. Si tratta di interventi che valorizzano un intero territorio non solo nel presente ma anche e soprattutto in prospettiva, ridisegnandolo in modo da restituircelo più salubre per la cittadinanza, che potrà godere di aree, di piazze e di vie più verdi e, dunque, più sane”, è stato il commento dell’assessore all’Ambiente Domenico Dagnelli.