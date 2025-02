Ale Frisani nominato Commissario Cittadino di Noi Moderati a Cerignola

Grande entusiasmo e partecipazione per l’inaugurazione della nuova sede di Noi Moderati a Foggia, un evento che segna un ulteriore passo avanti nella crescita del movimento in Capitanata. Presenti all’appuntamento l’on. Alessandro Colucci e il segretario provinciale Francesco Borgese, che hanno sottolineato l’importanza di questa nuova apertura come punto di riferimento per i moderati foggiani e come segno concreto di un impegno sempre più radicato nella politica locale. Durante la cerimonia, è stata ufficialmente annunciata la nomina di Ale Frisani a commissario cittadino di Cerignola, un incarico che rafforza il legame tra il movimento e la realtà amministrativa della città. Frisani, già consigliere comunale con un’esperienza consolidata, ha accolto l’incarico con gratitudine e determinazione.

“Ringrazio il segretario regionale Luigi Morgante e il segretario provinciale Francesco Borgese per la fiducia riposta in me. Accolgo con orgoglio questa nomina, certo che Noi Moderati rappresenti un progetto politico serio e concreto, fondato su valori quali onestà, lealtà e impegno per la cittadinanza”, ha dichiarato Frisani. “Questi principi hanno sempre guidato la mia azione amministrativa da consigliere comunale e continueranno a essere il faro della mia attività politica. Il nostro obiettivo è riportare la politica al centro, ponendo l’interesse della comunità di Cerignola e di tutta la Capitanata al primo posto”.

Guardando alle prossime elezioni amministrative, Frisani ha sottolineato la necessità di un cambiamento: “Noi Moderati, insieme al centrodestra di Cerignola, lavorerà per offrire ai cittadini un’alternativa concreta e credibile all’attuale amministrazione, che ha dimostrato una gestione fallimentare della nostra città. I cittadini hanno già avuto modo di conoscere la nostra capacità di governare e sono certo che torneranno a darci fiducia. Il nostro progetto politico resterà sempre focalizzato sulle reali esigenze della nostra comunità”. Infine, un appello all’unità e alla collaborazione: “Lavoriamo insieme affinché le istanze e le difficoltà delle diverse realtà della Capitanata vengano ascoltate e affrontate con serietà e responsabilità”, ha concluso Frisani.